"Solo una cosa mi dà fastidio", Spalletti e la volontà Juve: "Quando le prendi..."

Vietato sbagliare. La Juventus contro il Napoli dovrà vincere a ogni costo per superare il momento di crisi che il club bianconero sta vivendo. Per questo Spalletti ha deciso di mandare la squadra in ritiro, nella speranza che sia stato utile per unire e consolidare il gruppo. "Lo stato d'animo è quello di voler cambiare questa tendenza - ha detto l'allenatore della Vecchia Signora nel pre partita ai microfoni di Dazn -, di voler ribaltare qualunque situazione negativa ti venga addosso. Sono cose che abbiamo già passato nel calcio per quelli che hanno la mia età, a me sembra di sapere cosa dire e cosa fare ma poi devono giudicare gli altri, perché ci sta perdersi qualcosa. La squadra deve giocare più serena, con voglia di decidere e scegliere in campo".

Le parole di Carnevali e cosa dà fastidio a Spalletti Dopo il pesante ko contro il Genoa, l'ad Giovanni Carnevali ha voluto parlare alla squadra. A proposito Spalletti ha detto: "Carnevali ha detto cose giuste, è un direttore esperto e che sa dov'è venuto e ha tutta la volontà e la voglia di prendersi la scena in un club così importante. È voglioso di trasferirci le sue esperienze e le sue cose. Cosa mi dà fastidio? Niente, solo non fare risultati. Bisogna saper accettare il dissenso della gente, mi devo alzare presto e fare più così possibili per la squadra, dicendogliene tre di quelle che passano per la testa tutto il giorno così vengano riconosciute e messe in campo".