McKennie, infortunio durante Juventus-Napoli: cosa è successo

L'emergenza infortunati in casa Juve continua. Nel corso della partita contro il Napoli, infatti, Weston McKennie ha dovuto fare i conti con un problema agli adduttori. Per questo l'americano è rimasto negli spogliatoi all'intervallo, sostituito da Federico Gatti. Per Spalletti si tratta di un'assenza pesantissima, visto che Weston è il jolly tattico della formazione bianconera.

Juventus, problemi per McKennie: le sue condizioni Dopo un primo tempo non entusiasmante, McKennie è stato sostituito da Spalletti. Dietro al cambio, però, non si nasconde un motivazione tattica ma un problema muscolare. L'americano ha sentito un fastidio agli adduttori ma non è ancora chiara la gravità del problema. Solo gli esami strumentali a cui il giocatore si sottoporrà nei prossimi giorni sapranno chiarire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero.