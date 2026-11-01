McKennie, infortunio durante Juventus-Napoli: cosa è successo
L'emergenza infortunati in casa Juve continua. Nel corso della partita contro il Napoli, infatti, Weston McKennie ha dovuto fare i conti con un problema agli adduttori. Per questo l'americano è rimasto negli spogliatoi all'intervallo, sostituito da Federico Gatti. Per Spalletti si tratta di un'assenza pesantissima, visto che Weston è il jolly tattico della formazione bianconera.
Juventus, problemi per McKennie: le sue condizioni
Dopo un primo tempo non entusiasmante, McKennie è stato sostituito da Spalletti. Dietro al cambio, però, non si nasconde un motivazione tattica ma un problema muscolare. L'americano ha sentito un fastidio agli adduttori ma non è ancora chiara la gravità del problema. Solo gli esami strumentali a cui il giocatore si sottoporrà nei prossimi giorni sapranno chiarire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero.
Nuovo ruolo per Gatti
Al suo posto è subentrato Gatti, che però è andato a giocare in una posizione a dir poco insolita. Il difensore centrale, infatti, è stato schierato da Spalletti come mezzala destra, con Douglas Luiz e Koopmeiners al suo fianco. Viste le tante, tantissime assenze a centrocampo, infatti, l'allenatore bianconero è stato costretto a inventarsi questa soluzione innovativa.
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