Alajbegovic, gol capolavoro e poi la sostituzione che preoccupa: ecco perché
Serata dolceamara per Kerim Alajbegovic, che prima ha trovato una rete spettacolare e poi è stato sostituito. Dopo alcune prestazioni non convincenti, compresa quella contro il Genoa dove Spalletti lo aveva fatto uscire dal campo dopo appena 45 minuti di gioco, contro il Napoli il bosniaco è stato decisivo ma le sue condizioni ora preoccupano i tifosi bianconeri.
Super gol contro il Napoli
Che Alajbegovic fosse in forma lo si è capito sin da subito. L'esterno bosniaco è partito subito fortissimo sulla fascia sinistra, facendo impazzire i difensori avversari. Non a caso Di Lorenzo è stato sostituito a fine primo tempo, con il Napoli che è corso ai ripari da quella parte mettendo un giocatore più difensivo come Marianucci da quella parte. Un cambio che però non è servito a molto, visto che al 70' è stato proprio il classe 2007 a trovare il gol dell'1-0. Una rete bellissima quella dell'attaccante della Vecchia Signora: tiro potente e angolatissimo dalla distanza, deviazione del palo e gol. Impossibile prenderla per Meret. Alajbegovic è andato subito a esultare, ma poi ha chiesto il cambio.
Alajbegovic sostituito: il motivo
Subito dopo il gol, Boga, che sarebbe dovuto entrare al posto di Alajbegovic nei piani di Spalletti, si era rimesso a sedere. Spalletti, infatti, avrebbe voluto far rimanere in campo il bosniaco, che invece ha preferito uscire dal campo per via di un problema fisico. L'allenatore bianconero l'ha subito abbracciato e poi il giocatore si è seduto in panchina, dove ha applicato del ghiaccio sul polpaccio sinistro. Ora bisognerà capire la gravità del problema. I tifosi e Spalletti tremano, visto che la lista degli infortunati è già lunghissima e a loro potrebbero aggiungersi anche McKennie e Cabal.
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