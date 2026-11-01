Alajbegovic, gol capolavoro e poi la sostituzione che preoccupa: ecco perché

Serata dolceamara per Kerim Alajbegovic, che prima ha trovato una rete spettacolare e poi è stato sostituito. Dopo alcune prestazioni non convincenti, compresa quella contro il Genoa dove Spalletti lo aveva fatto uscire dal campo dopo appena 45 minuti di gioco, contro il Napoli il bosniaco è stato decisivo ma le sue condizioni ora preoccupano i tifosi bianconeri.

Super gol contro il Napoli Che Alajbegovic fosse in forma lo si è capito sin da subito. L'esterno bosniaco è partito subito fortissimo sulla fascia sinistra, facendo impazzire i difensori avversari. Non a caso Di Lorenzo è stato sostituito a fine primo tempo, con il Napoli che è corso ai ripari da quella parte mettendo un giocatore più difensivo come Marianucci da quella parte. Un cambio che però non è servito a molto, visto che al 70' è stato proprio il classe 2007 a trovare il gol dell'1-0. Una rete bellissima quella dell'attaccante della Vecchia Signora: tiro potente e angolatissimo dalla distanza, deviazione del palo e gol. Impossibile prenderla per Meret. Alajbegovic è andato subito a esultare, ma poi ha chiesto il cambio.