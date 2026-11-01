"Siamo la Juve, si tiene botta" e poi la risposta in diretta tv a Caressa: Spalletti post Napoli

Alla Juventus serviva una vittoria e non ha sbagliato. Grazie alle reti (bellissime) di Alajbegovic e Boga, i bianconeri hanno battuto 2-0 il Napoli, portando a casa tre punti preziosissimi. La Vecchia Signora ha giocato un'ottima partita, lasciandosi alle spalle il pesante ko contro il Genoa e salendo così a quota 17 punti in classifica. Al termine dell'incontro l'allenatore della Juventus Luciano Spalletti è quindi intervenuto ai microfoni di Dazn: "Abbraccio allo staff significato diverso stasera? Significato diverso perché loro soffrono insieme a me, lavorano con me dalla mattina alla sera. Io sono il primo ad arrivare e l’ultimo ad andar via, ma loro sono presenti quasi tutto il giorno. E poi hanno a cuore le sorti, si lavora. Ma stasera i meriti vanno attribuiti alla squadra, che è riuscita a prendersi quella volontà di andare a fare il primo passo, di provare a guadagnare metri anche immaginandoseli per andare avanti. Nel secondo tempo poi ci sono riusciti, mettendo apposto qualcosa. Stasera si sono rimeritati la vittoria e si sono ripresi un po’ di stima per il livello di calcio che possono giocare".

Malessere, autostima e il discorso di Carnevali Spalletti dopo il ko contro il Genoa ha mandato la squadra in ritiro e lì deve aver toccato le corde giuste perché quella vista in campo contro il Napoli è sembrata un'altra squadra: "Il discorso più importante l’ha fatto Carnevali: non sono abituati a sentire quella voce e già quello ti crea l’attenzione e quel dover per forza assorbire ciò che dice perché è la prima volta che lo fa. Noi che siamo presenti tutti i giorni insieme possiamo solo stargli vicini: loro entrano in questo malessere di autostima, di difficoltà che non gli riesce più niente, perdono la fiducia sulle cose più normali e se la trasferiscono con un passaggio sbagliato, poi la decisione non presa che è peggio di un errore".