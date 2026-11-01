Effetto nostalgia Juve: Del Piero e Nedved di nuovo insieme, tifosi in visibilioVideo

Cabal panchina Cambiaso con un match top: "Addio? La mia testa sempre alla Juve"

"È stata una settimana pesante, però sapevamo che da questa partita saremmo ripartiti", le parole del difensore bianconero
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 01.11.2026, 23:48

2 min

cabalJuventusnapoli
JuventusJuventus Tutte le notizie sulla squadra

Dopo la brutta sconfitta contro il Genoa, la Juventus è andata in ritiro, ha riunito il gruppo e ha battuto il Napoli grazie alle reti di Alajbegovic e Boga. Una vittoria importantissima per i bianconeri, che non potevano sbagliare ancora. Uno dei migliori è stato Cabal, scelto da Spalletti al posto di Cambiaso (disastroso contro il Genoa) e bravissimo a fermare le iniziative di Politano. Al termine della partita il difensore della Vecchia Signora, ai microfoni di Sky Sport, ha detto: "È stata una settimana pesante, però sapevamo che da questa partita saremmo ripartiti. Il ritiro è servito tanto, da qui ripartiamo e speriamo non ci serva più, ma in positivo. Facciamo tutto bene e lasciamo tutto in campo, ci siamo allenati forte".

L'importanza di dare tutto in campo

Cabal ha giocato un'ottima partita, tanto che in studio Beppe Bergomi gli ha fatto pubblicamente i complimenti. Non a caso il difensore ha terminato la partita con i crampi, chiaro segnale di quanto si sia speso per la squadra: "L'idea è quella di lavorare e lasciare tutto per la squadra. Entrambi i tempi sono stati buoni, abbiamo fatto tutto bene. Sapevamo che il Napoli era forte e nel primo tempo erano chiusi. Nel secondo abbiamo spinto di più".

Cabal, pestone da Olivera in area: vola via anche lo scarpino ma per Sozza e Var non è rigoreJuventus
Guarda la gallery

Cabal e il possibile addio in estate: "La mia testa è sempre rimasta qui"

E pensare che in estate il colombiano avrebbe potuto lasciare Torino ma invece è rimasto: "Da qui in avanti spero di fare sempre il bene della squadra, anche se gioco 5 o 10 minuti. Si è parlato di un possibile addio ma la mia testa è sempre rimasta qui, alla Juventus". Se continuerà a giocare così, allora il colombiano rimarrà qui ancora a lungo.

Tutte le news
Juventus

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS