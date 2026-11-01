Cabal panchina Cambiaso con un match top: "Addio? La mia testa sempre alla Juve"

Dopo la brutta sconfitta contro il Genoa, la Juventus è andata in ritiro, ha riunito il gruppo e ha battuto il Napoli grazie alle reti di Alajbegovic e Boga. Una vittoria importantissima per i bianconeri, che non potevano sbagliare ancora. Uno dei migliori è stato Cabal, scelto da Spalletti al posto di Cambiaso (disastroso contro il Genoa) e bravissimo a fermare le iniziative di Politano. Al termine della partita il difensore della Vecchia Signora, ai microfoni di Sky Sport, ha detto: "È stata una settimana pesante, però sapevamo che da questa partita saremmo ripartiti. Il ritiro è servito tanto, da qui ripartiamo e speriamo non ci serva più, ma in positivo. Facciamo tutto bene e lasciamo tutto in campo, ci siamo allenati forte".

L'importanza di dare tutto in campo Cabal ha giocato un'ottima partita, tanto che in studio Beppe Bergomi gli ha fatto pubblicamente i complimenti. Non a caso il difensore ha terminato la partita con i crampi, chiaro segnale di quanto si sia speso per la squadra: "L'idea è quella di lavorare e lasciare tutto per la squadra. Entrambi i tempi sono stati buoni, abbiamo fatto tutto bene. Sapevamo che il Napoli era forte e nel primo tempo erano chiusi. Nel secondo abbiamo spinto di più".