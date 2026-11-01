"Con Zhegrova ci siamo detti: pensiamo a tirare prima. Il ritiro ci è servito": Boga e il retroscena Juve

Jeremie Boga torna al gol. E chissà che la chiacchierata avuta con Zhegrova non sia stata decisiva per la splendida rete dell'ivoriano, che ha firmato il 2-0 della Juve contro il Napoli . L'attaccante, il cui impatto sulla partita è stato devastante, ha parlato nel post gara, rivelando anche un curioso aneddoto che riguarda lui, Alajbegovic (autore dell'altra rete bianconera) e il compagno di reparto kosovaro.

Ai microfoni di Dazn così Boga: "Quando giochi alla Juve e non arrivano i risultati tutti sono in dubbio, è normale. Dobbiamo lavorare forte, dimostrare che abbiamo le qualità e che giochiamo con il cuore, tutti insieme, come oggi. Oggi abbiamo lottato: possiamo ancora migliorare con la palla, ma a livello di cuore abbiamo fatto una buona partita. È il mio primo gol quest’anno, è molto importante: devo trovare continuità fisicamente, ma questa rete mi dà molta fiducia. Sono contento per la squadra e di questi 3 punti".

"A volte penso troppo: stavolta invece..."

Boga è stato autore di un gol bellissimo, quello del 2-0: "Quando ho ricevuto palla il mio obiettivo era direttamente andare al tiro, dovevo solo trovare lo spazio e non pensare troppo. A volte il mio problema è quello di pensare troppo, di fare un dribbling in più o un passaggio in più. Stavolta mi son detto di dover tirare prima visto che c’era spazio". Poi sul ritiro: "Se ci è servito? Si, sicuro. Abbiamo parlato molto di quello che vogliamo dimostrare al nostro pubblico. L’importante è lottare, dare tutto, dare il cuore: siamo un grande club come la Juve. Ci può stare un momento di difficoltà, sta a noi rialzare la testa e lottare insieme come abbiamo fatto oggi".

Alajbegovic e il retroscena con Zhegrova

Boga ha parlato anche in sala stampa nel post partita: "Il ritiro è stato molto importante: abbiamo imparato tanto stando insieme. Oggi abbiamo messo il cuore come ci siamo detti prima della partita". Su come ha vissuto l'infortunio e la gioia per il gol ritrovato: "Ero fuori poi sono rientrato ed è stato difficile trovare la condizione. Oggi sono più felice per la vittoria che per il gol. Dobbiamo mettere sempre il cuore come fatto oggi". Infine su Alajbegovic, con tanto di retroscena su una chiacchierata che ha visto protagonista Zhegrova: "Alajbegovic igocatore molto forte. Oggi prima della partita con Zhegrova ci siamo parlati e abbiamo detto di tirare di più, avevamo questo in testa. Lui ha questo tiro, deve farlo di più, deve farlo con la convinzione avuta oggi".

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