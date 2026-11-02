Pagelle Juve: Alajbegovic, com'è che si dice? Boga alla Del Piero, Cabal sulle montagne russe!
La Juventus torna a vincere contro il Napoli e lo fa come si deve. Dopo un primo tempo propositivo ma con troppi errori tecnici ecco che nella seconda frazione di gara salgono in cattedra Alajbegovic e Boga. Due capolavori dalla distanza che stendono la squadra di Allegri e che fanno respirare Spalletti. A seguire le pagelle della formazione bianconera.
Vicario 7
In avvio scaccia via, una volta per tutta, i restanti detrattori con un tuffo strepitoso sul colpo di testa di Lucca.
Kalulu 6
Archivia l’inquietante pressappochismo degli ultimi due mesi, tornando all’essenzialità, nuda e cruda, con chiusure scolastiche ma efficaci.
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