Pagelle Juve: Alajbegovic, com'è che si dice? Boga alla Del Piero, Cabal sulle montagne russe!

La Juventus torna a vincere contro il Napoli e lo fa come si deve. Dopo un primo tempo propositivo ma con troppi errori tecnici ecco che nella seconda frazione di gara salgono in cattedra Alajbegovic e Boga. Due capolavori dalla distanza che stendono la squadra di Allegri e che fanno respirare Spalletti. A seguire le pagelle della formazione bianconera.