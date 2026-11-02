Il carattere di AlajbegovicJuventus

Pagelle Juve: Alajbegovic, com'è che si dice? Boga alla Del Piero, Cabal sulle montagne russe!

Voti e giudizi dei bianconeri dopo il successo sui partenopei: Kolo Muani all'insegna del "braccino", Vicario strepitoso, Gatti entra e annulla tutti
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Lorenzo AprileLorenzo Aprile

Pubblicato il 02.11.2026, 07:40 (Aggiornato il 02.11.2026, 08:03)

5 min

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La Juventus torna a vincere contro il Napoli e lo fa come si deve. Dopo un primo tempo propositivo ma con troppi errori tecnici ecco che nella seconda frazione di gara salgono in cattedra Alajbegovic e Boga. Due capolavori dalla distanza che stendono la squadra di Allegri e che fanno respirare Spalletti. A seguire le pagelle della formazione bianconera.

Vicario 7

In avvio scaccia via, una volta per tutta, i restanti detrattori con un tuffo strepitoso sul colpo di testa di Lucca.

"Finalmente Aurabegovic!", "A Boga aperta": la Juve stende il Napoli e scatena i tifosi sul webJuventus
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