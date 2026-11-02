94' - Triplice fischio, la Juve Next Gen pareggia 1-1 contro la Provercelli: a Merola risponde Bertoli.

90' - Concessi quattro minuti di recupero.

88' - Sostituzione anche nella Pro Vercelli: esce Bertoli, entra Comi.

88' - Cambio nella Juve: Konatè entra al posto di Durmisi.

87' - CHANCE PER DURMISI!

L'attaccante della Juve prova una rasoiata in diagonale, ma Del Favero non si fa beffare ed è bravo e rapido nella parata.

81' - Doppio cambio per la Pro Vercelli: escono Piran e Burruano entrano Perotti (ex Juve) e Rutigliano.

78' - Ora è un tiro al bersaglio e ci prova anche Oboavwoduo, ma da fuori area il suo destro è debole e non prende lo specchio.

77' - Seconda occasione per Grelaud, ma questa volta da dentro l'area il begla mastica il tiro.

75' - GRELAUD SFIORA L'EUROGOL!

Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla arriva al centrocampista che calcia al volo di sinistro e per poco non trova il palo lontano. La palla esce di pochissimo.

75' - Owusu si inserisce bene in area, stoppa e prova il destro, ma ancora una volta Moretti è veloce e rapido nell'intercettare il tiro.

72' - Triplo cambio nella Juve: Oboavwoduo, Rizzo e Mazur prendono il posto di Leone, Merola e Ripani.

70' - Cambio nella Pro Vercelli: esce Furno, entra Carosso.

69' - Merola punta la porta e calcia dai venti metri, ma il suo tiro è largo.

62' - Durmisi si libera bene in area e carica il destro, ma in scivolta Moretti intercetta.

54' - PAREGGIO DELLA PRO VERCELLI!

Alla prima vera nitida occasione da gol, gli ospiti pareggiano con Bertoli, bravo a insaccare di testa e trasformare in oro un bel cross dalla destra.

49' - Pagliari abbatte Leone e si prende il primo giallo del match.

47' - OCCASIONE PRO VERCELLI!

Van Aarle va giù dopo un contatto con Sow ma l'arbitro non fischia, la palla arriva a Piran che prova ad approfittarne ma il suo mancino dentro l'area è impreciso.

46' - La Juve dà il via alla ripresa in modo molto aggressivo: la palla arriva subito in area a Turco, che si libera per il tiro, ma la sua conclusione viene deviata in angolo.

46' - Il secondo tempo inizia con una novità nella Juve: Greleaud prende il posto di Macca. Sostituzione anche nella Pro Vercelli. Ciammaglichella lascia il posto a Sow.

45' - Dopo il calcio d'angolo per la Pro Vercelli, respinto dalla difesa bianconera, l'arbitro fischia due volte: il primo tempo termina con la Juve in vantaggio 1-0 grazie al gol di Merola.

45' - OCCASIONE PRO VERCELLI!

Iotti stoppa di petto un pallone in area e calcia al volo, ma la sua conclusione è troppo alta, a causa anche di una deviazione.

40' - La Juve gestisce il vantaggio e prova a trovare spazi per il raddoppio. Al momento la squadra di Brambilla sembra in controllo del match.

31' - GOL DELLA JUVE NEXT GEN!

Pagnucco crossa dalla sinistra, Merola uncina un pallone in area, si gira e fa partire un destro che si va a insaccare all'angolino.

28' - Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Van Aarle prova la deviazione di testa, ma la sua girata è debole, anche se Del Favero non la trattiene.

24' - Si fa vedere anche la Pro Vercelli: Bertoli lavora bene il pallone e lo gira per Burruano, che dal limite dell'area cicca completamente il tiro.

17' - ALTRA CHANCE NEXT GEN!

Leone vola in area e prova il destro in diagonale, da posizione defilata, ma il portiere della Pro Vercelli è attento e respinge.

10' - CI PROVA MEROLA!

Leone porta bene palla e attiva Durmisi, che di prima allarga per Merola, bravo a stoppare e calciare in porta, chiamando Del Favero alla prima parata del match.

5' - La Juve Next Gen prova a fare possesso, gli ospiti si difendono bene.

1' - La Pro Vercelli muove il primo pallone del match.