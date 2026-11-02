Juve Next Gen-Pro Vercelli: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie C
La Juve Next Gen torna in campo davanti al proprio pubblico per affrontare la Pro Vercelli nel derby piemontese. I bianconeri arrivano all’appuntamento con la voglia di riscattare la sconfitta rimediata contro il Trento. Una sfida importante anche in ottica classifica: la formazione juventina ha l’opportunità di superare proprio gli avversari, attualmente avanti di due lunghezze.
Juve Next Gen-Pro Vercelli: la diretta del match
94' - Triplice fischio, la Juve Next Gen pareggia 1-1 contro la Provercelli: a Merola risponde Bertoli.
90' - Concessi quattro minuti di recupero.
88' - Sostituzione anche nella Pro Vercelli: esce Bertoli, entra Comi.
88' - Cambio nella Juve: Konatè entra al posto di Durmisi.
87' - CHANCE PER DURMISI!
L'attaccante della Juve prova una rasoiata in diagonale, ma Del Favero non si fa beffare ed è bravo e rapido nella parata.
81' - Doppio cambio per la Pro Vercelli: escono Piran e Burruano entrano Perotti (ex Juve) e Rutigliano.
78' - Ora è un tiro al bersaglio e ci prova anche Oboavwoduo, ma da fuori area il suo destro è debole e non prende lo specchio.
77' - Seconda occasione per Grelaud, ma questa volta da dentro l'area il begla mastica il tiro.
75' - GRELAUD SFIORA L'EUROGOL!
Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla arriva al centrocampista che calcia al volo di sinistro e per poco non trova il palo lontano. La palla esce di pochissimo.
75' - Owusu si inserisce bene in area, stoppa e prova il destro, ma ancora una volta Moretti è veloce e rapido nell'intercettare il tiro.
72' - Triplo cambio nella Juve: Oboavwoduo, Rizzo e Mazur prendono il posto di Leone, Merola e Ripani.
70' - Cambio nella Pro Vercelli: esce Furno, entra Carosso.
69' - Merola punta la porta e calcia dai venti metri, ma il suo tiro è largo.
62' - Durmisi si libera bene in area e carica il destro, ma in scivolta Moretti intercetta.
54' - PAREGGIO DELLA PRO VERCELLI!
Alla prima vera nitida occasione da gol, gli ospiti pareggiano con Bertoli, bravo a insaccare di testa e trasformare in oro un bel cross dalla destra.
49' - Pagliari abbatte Leone e si prende il primo giallo del match.
47' - OCCASIONE PRO VERCELLI!
Van Aarle va giù dopo un contatto con Sow ma l'arbitro non fischia, la palla arriva a Piran che prova ad approfittarne ma il suo mancino dentro l'area è impreciso.
46' - La Juve dà il via alla ripresa in modo molto aggressivo: la palla arriva subito in area a Turco, che si libera per il tiro, ma la sua conclusione viene deviata in angolo.
46' - Il secondo tempo inizia con una novità nella Juve: Greleaud prende il posto di Macca. Sostituzione anche nella Pro Vercelli. Ciammaglichella lascia il posto a Sow.
45' - Dopo il calcio d'angolo per la Pro Vercelli, respinto dalla difesa bianconera, l'arbitro fischia due volte: il primo tempo termina con la Juve in vantaggio 1-0 grazie al gol di Merola.
45' - OCCASIONE PRO VERCELLI!
Iotti stoppa di petto un pallone in area e calcia al volo, ma la sua conclusione è troppo alta, a causa anche di una deviazione.
40' - La Juve gestisce il vantaggio e prova a trovare spazi per il raddoppio. Al momento la squadra di Brambilla sembra in controllo del match.
31' - GOL DELLA JUVE NEXT GEN!
Pagnucco crossa dalla sinistra, Merola uncina un pallone in area, si gira e fa partire un destro che si va a insaccare all'angolino.
28' - Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Van Aarle prova la deviazione di testa, ma la sua girata è debole, anche se Del Favero non la trattiene.
24' - Si fa vedere anche la Pro Vercelli: Bertoli lavora bene il pallone e lo gira per Burruano, che dal limite dell'area cicca completamente il tiro.
17' - ALTRA CHANCE NEXT GEN!
Leone vola in area e prova il destro in diagonale, da posizione defilata, ma il portiere della Pro Vercelli è attento e respinge.
10' - CI PROVA MEROLA!
Leone porta bene palla e attiva Durmisi, che di prima allarga per Merola, bravo a stoppare e calciare in porta, chiamando Del Favero alla prima parata del match.
5' - La Juve Next Gen prova a fare possesso, gli ospiti si difendono bene.
1' - La Pro Vercelli muove il primo pallone del match.
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