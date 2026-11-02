Juve Next Gen-Pro Vercelli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

Juve Next Gen-Pro Vercelli: orario e dove vederla

Juventus Next Gen e Pro Vercelli scenderanno in campo alle 20:30 al Moccagatta. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, ma anche sulle rispettive scaricabili gratuitamente su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.