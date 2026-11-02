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Juve Next Gen-Pro Vercelli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

I bianconeri, allenati da Brambilla, in campo al Moccagatta per affrontare il derby piemontese
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Pubblicato il 02.11.2026, 08:23

2 min

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La Juve Next Gen si prepara a tornare in campo davanti al proprio pubblico per affrontare la Pro Vercelli nel derby piemontese. I bianconeri arrivano all’appuntamento con la voglia di riscattare la sconfitta rimediata contro il Trento. Una sfida importante anche in ottica classifica: la formazione juventina ha l’opportunità di superare proprio gli avversari, attualmente avanti di due lunghezze.

Juve Next Gen-Pro Vercelli: orario e dove vederla

Juventus Next Gen e Pro Vercelli scenderanno in campo alle 20:30 al Moccagatta. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, ma anche sulle rispettive scaricabili gratuitamente su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.

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Le probabili formazioni

Juve Next Gen: Mangiapoco, Rizzo, Corradi, Van Aarle; Savio, Macca, Owusu, Pagnucco; Leone, Merola; Durmisi. All. Brambilla 

Pro Vercelli: Del Favero, Ronchi, Moretti, Coccolo, Piran, Burruano, Iotti, Ciammaglichella, Pagliari; Sow, Bertoli. All. Bonera

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