"Due modi per rilanciare Kolo Muani", i gol per Spalletti e le illusioni: l’analisi Sky con Pioli

La Juve torna a vincere e lo fa allo Stadium contro il Napoli . Alajbegovic e Boga decidono la partita e salvano Spalletti . Una vittoria che può dare entusiasmo e convinzione, nonostante le tante assenze e le difficoltà viste pochi giorni fa a Genova. I bianconeri ora devono proseguire su questa strada, da squadra e con l'atteggiamento mostrato senza fare altri passi indietro. Questo il dibattito uscito dal Club di Sky con Caressa e i suoi ospiti.

A Sky Club è Pioli ad analizzare per primo la vittoria della Juve sul Napoli : "Partita bella e avvincente nel primo tempo dove entrambe le squadre hanno avuto l'occasione per fare gol. La Juve ha legittimato il successo nel secondo tempo, magari meno bello tecnicamente, con la voglia giusta di vincere. Hanno vinto una partita importante quindi sicuramente può dargli fiducia e convinzione per il prosieguo".

Marocchi: "Alla fine Spalletti ha fatto la mossa per bloccare la partita. Nel primo tempo gara bella, ma leggermente a favore del Napoli. Lui toglie un centrocampista, mette un difensore e non succede più niente poi hai bisogno che qualcuno te la metta all'incrocio. È tutto un aggiustamento, non ho ancora capito... Se avessi tutta la squadra al completo metterei 4-2-3-1 perché ho tutti esterni, adesso che non li ha è sempre lì a pesare. Un compito difficile fare l'allenatore di questa Juve".

De Grandis: "Mentre Spalletti sta cercando un atteggiamento tattico con titolari nuovi e come deve giocare, dall'altra parte Allegri è stato costretto: ha perso De Bruyne, poi McTominay, Anguissa, Lobotka, ha avuto fuori Gilmour. Ha cambiato i difensori, ha giocato con le ali e le ha perse entrambe. È stato un po' costretto nel suo lavoro, ora ha la Champions e poi la Lazio. Deve ruotare una squadra che non può ruotare".