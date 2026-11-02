Cori e striscioni, la contestazione dei tifosi prima di Juve-Napoli: cosa è successo

È un grido a spezzare l'apatia che si è posata pesante e grigia sul mondo Juventus. È quello del megafono, seguono i cori che aprono la contestazione dei tifosi alla squadra, ben prima del fischio d'inizio di Juventus-Napoli. L'impressione è quella di una pentola a pressione arrivata ben oltre il suo limite di sopportazione. Lo striscione viene srotolato nel parcheggio tra il gate A e l'ingresso dei mezzi televisivi, recita: "129 anni di gloria, la nostra maglia è storia, ridateci la nostra Juventus". La firma è quella dei gruppi della curva Sud, tutti uniti e nessuno escluso.