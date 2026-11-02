“Non puoi fare un campionato così”, “Io non sono d’accordo”: da Rocchi a Ferrara, la Juve a Dazn
Cosa si è detto sulla squadra bianconera dopo la vittoria sul Napoli: “L’unica nota negativa è quella relativa a Kolo Muani”
La Juventus ritrova il sorriso e conquista tre punti pesantissimi superando il Napoli per 2-0 davanti al pubblico dell'Allianz Stadium. A decidere la sfida sono due autentiche perle nella seconda frazione di gioco, firmate da Alajbegovic e Boga. Un successo fondamentale per la formazione di Spalletti, che guadagna terreno in classifica e allunga il distacco proprio sugli azzurri guidati da Allegri.
L'analisi Juve-Napoli
Il dibattito a Dazn parte dall'analisi della partita con Behrami: "Questa vittoria della Juve è un passo avanti per cercare di uscire da quella negatività che gira attorno a questa squadra. La sconfitta di Genova ha portato tante critiche e situazioni difficili da gestire, altrimenti la squadra non sarebbe andata in ritiro. Questo non toglie che abbiamo visto una Juve diversa rispetto alle ultime uscite: più conservativa, più precisa nella fase difensiva e non così spavalda nel pressing. Sono stati un po' passivi ma con il passare del tempo hanno trovato tranquillità e la giocata dei singoli. Questo non toglie la difficoltà e i problemi che ha questo gruppo. Quando si apre un pochino è una squadra fragile, col Napoli non lo è stata perché si è messa lì ad aspettare ma è chiaro che non puoi condurre un campionato in questo modo, soprattutto se l'obiettivo è quello di voler tornare a vincere".
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