"Lui è una riscoperta", "Tante cose da Juve" e gli eroi inattesi: il dibattito a Pressing
La Juventus si rilancia e ritrova una vittoria fondamentale davanti ai propri tifosi, battendo il Napoli per 2-0 all'Allianz Stadium. Dopo una prima parte di gara combattuta, i bianconeri cambiano marcia nella ripresa e trovano la via del gol con due splendide conclusioni di Alajbegovic e Boga. Un successo che restituisce un po' d'entusiasmo alla squadra di Spalletti e permette di recuperare posizioni in classifica.
L'analisi di Juve-Napoli
Mauro analizza a Pressing su Sportmediaset il momento Juve e la vittoria sul Napoli: "I giocatori della Juve hanno rispettato la maglia e non è mai facile giocare davanti ai tuoi tifosi che ti fischiano. Ci sono stati cinque o sei giocatori che hanno fatto quel che serve per vincere le partite. La Juve ha meritato in una situazione complicata e questo vuol dire che ci sono calciatori con personalità ma che devono avere continuità".
Pazzini: "Sembravano due squadre molto impaurite. Quando non arrivano risultati erano più attente a non prenderle piuttosto che a crearle. Poi dopo la rete la Juve è cambiata nella testa e nella gestione in campo".
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