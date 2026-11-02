"Lui è una riscoperta", "Tante cose da Juve" e gli eroi inattesi: il dibattito a Pressing

La Juventus si rilancia e ritrova una vittoria fondamentale davanti ai propri tifosi, battendo il Napoli per 2-0 all'Allianz Stadium . Dopo una prima parte di gara combattuta, i bianconeri cambiano marcia nella ripresa e trovano la via del gol con due splendide conclusioni di Alajbegovic e Boga . Un successo che restituisce un po' d'entusiasmo alla squadra di Spalletti e permette di recuperare posizioni in classifica.

L'analisi di Juve-Napoli

Mauro analizza a Pressing su Sportmediaset il momento Juve e la vittoria sul Napoli: "I giocatori della Juve hanno rispettato la maglia e non è mai facile giocare davanti ai tuoi tifosi che ti fischiano. Ci sono stati cinque o sei giocatori che hanno fatto quel che serve per vincere le partite. La Juve ha meritato in una situazione complicata e questo vuol dire che ci sono calciatori con personalità ma che devono avere continuità".