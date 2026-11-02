Infortuni Juve: come stanno Alajbegovic, McKennie e Cabal. Cosa filtra verso l'Europa League

"Ho messo un difensore in più perché McKennie ha sentito tirare l'adduttore. Non ce ne sono altri". Parola di Luciano Spalletti, che al termine della partita contro il Napoli ha esultato per la vittoria ma ha anche messo in guardia tutti sulla grave emergenza infortuni: "In questo momento non si può competere in niente, se non si riacquistano giocatori si sta in queste difficoltà". La lista di giocatori indisponibili, infatti, si fa sempre più lunga e contro gli azzurri anche McKennie, Alajbegovic e Cabal hanno accusato dei problemi fisici. Per fortuna dalla Continassa arrivano però buone notizie per l'allenatore bianconero.

Le condizioni di McKennie Dopo 45 minuti di gioco Spalletti ha sostituito l'americano, facendo entrare al suo posto Gatti nell'inedita posizione di centrocampista. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Weston in mattinata hanno evidenziato un semplice affaticamento muscolare all'adduttore. Per fortuna, quindi, non ci sono lesioni ma il giocatore avrà bisogno di qualche giorno per recuperare. Di conseguenza la sua presenza contro l'AZ in Europa League è da considerarsi in dubbio.