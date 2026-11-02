Ravanelli sicuro: "È troppo più forte degli altri, li ha presi in giro. Kolo, la palla gli scotta"

La Juventus ha bisogno di personalità, coraggio e qualità per uscire dalle difficoltà. E, secondo Fabrizio Ravanelli , la strada passa anche dalle scelte di Luciano Spalletti, chiamato a dare maggiore spazio a quei giocatori capaci di accendere la partita quando tutto sembra complicarsi. Nel mirino dell'ex attaccante bianconero, nel corso dell'appuntamento con Penna Bianca, la live YouTube sul canale di Tuttosport, finiscono soprattutto Zhegrova e Alajbegovic (tra i migliori in campo, qui le pagelle) , indicati come elementi imprescindibili per aumentare il potenziale offensivo della squadra. Non mancano le considerazioni su Kolo Muani, Woltemade, Cabal e sulle difficoltà del centrocampo. Spazio anche alla moviola di Juventus-Napoli, con Tiziano Pieri che analizza gli episodi arbitrali e solleva interrogativi sull'attuale interpretazione dei contatti in area di rigore. Infine, Guido Vaciago anticipa i temi dell'assemblea degli azionisti bianconeri, in programma domani.

Il tema della personalità è centrale nell'analisi di Fabrizio Ravanelli: "A bbiamo sempre detto che manca personalità e ieri sera la partita l'ha decisa un giocatore di 19 anni , quindi la personalità ce l'hai o non ce l'hai. Io a 17 nel Perugia in Serie C tiravo già i rigori. Ieri sera Alajbegovic ha fatto un gol bellissimo, ma ha avuto la personalità durante la partita nel cercare sempre la superiorità numerica. Non riesco a capire perché Zhegrova non riesca mai a partire titolare .

Bisogna cercare di mettere in campo che anche quando c'è una difficoltà mentale ci si possa appoggiare, quando tutti si nascondono. Se vado in guerra voglio questi giocatori. Contro il Napoli con una sua giocata è venuto fuori il gol. Nel calcio devi avere qualità e la personalità per metterla in luce. Per me nella Juve Zhegrova e Alajbegovic devono giocare. Poi bisogna adeguare la squadra, ma loro per me devono giocare assolutamente. Spalletti penso debba essere contento di Alajbegovic, per come ha risposto. Luciano ama il confronto e dentro di sì avrà pensato di avere un giocatore con carisma. Il bosniaco ha fatto cose che fanno i giocatori sfacciati che non sentono pressione".