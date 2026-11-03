Il carattere di AlajbegovicJuventus

Alajbegovic, primo record con la Juve… alla Yamal! Cosa c’è dietro la gestione di Spalletti

Kerim ha dimostrato personlità, alla Continassa volti più sereni dopo la vittoria sul Napoli con la prodezza del bosniaco. Woltemade applaude: "Gran gol!"
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Stefano LanzoStefano Lanzo

Pubblicato il 03.11.2026, 08:07

5 min

AlajbegovicJuventusSpalletti

1 / 3

Successiva
JuventusJuventus Tutte le notizie sulla squadra

Come si fa in quattro giorni da passare a essere uno dei peggiori in campo nella Juve più brutta della stagione a diventare uomo copertina? Potenza dei 19 anni e del talento di Kerim Alajbegovic: è bastato un lampo, di sinistro, con la disarmante naturalezza di chi è ambidestro per davvero, calciando con eguale potenza con entrambi i piedi, senza doversi preoccupare di aggiustare il pallone sulla gamba forte. Potenza è la parola chiave, nel gesto tecnico che ha fatto alzare in piedi lo Stadium intero e i tanti tifosi che spesso hanno chiesto a gran voce alla squadra di provarci, a tirare da fuori.

Si è visto ciò che è mancato finora, un lampo nel buio: il coraggio di calciare, di tentare la giocata, di prendersi la responsabilità, tutto attraverso piede e visione del più giovane in campo. Passare dalla notte più buia a regalarsi una serata da protagonista, a poche ore di distanza: questione di personalità, una qualità che nella critica è sempre stata indicata come carente nel gruppo, ma che arriva in quantità consistente da un ragazzo capace di centrare record.

La Juve si sveglia e tira da fuori: la gioia bianconera e le due meraviglie che salvano Spalletti Juventus
Guarda la gallery

Alajbegovic, il record

Come essere diventato il più giovane giocatore ad aver realizzato almeno un gol e fornito almeno un assist nei cinque maggiori campionati europei nella stagione in corso, condividendo l’anno di nascita con una superstar come Lamine Yamal del Barcellona, oltre all’altra stellina emergente blaugrana Xavi Espart, il talento della Premier League, Charalampos Kostoulas del Brighton o quello della Roma, Emanuele Lulli. Nella riscossa firmata da Alajbegovic c’è tanto delle potenzialità del giovane tedesco che ha scelto di rappresentare la Bosnia come Nazionale: gli italiani se lo ricordano bene e il dt Massara, che ha lavorato all’operazione con il Bayer Leverkusen da oltre 30 milioni di euro, ci ha sempre creduto.

1 / 3

Successiva
Tutte le news
Juventus

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS