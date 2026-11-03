Alajbegovic, primo record con la Juve… alla Yamal! Cosa c’è dietro la gestione di Spalletti

Come si fa in quattro giorni da passare a essere uno dei peggiori in campo nella Juve più brutta della stagione a diventare uomo copertina? Potenza dei 19 anni e del talento di Kerim Alajbegovic: è bastato un lampo, di sinistro, con la disarmante naturalezza di chi è ambidestro per davvero, calciando con eguale potenza con entrambi i piedi, senza doversi preoccupare di aggiustare il pallone sulla gamba forte. Potenza è la parola chiave, nel gesto tecnico che ha fatto alzare in piedi lo Stadium intero e i tanti tifosi che spesso hanno chiesto a gran voce alla squadra di provarci, a tirare da fuori.

Si è visto ciò che è mancato finora, un lampo nel buio: il coraggio di calciare, di tentare la giocata, di prendersi la responsabilità, tutto attraverso piede e visione del più giovane in campo. Passare dalla notte più buia a regalarsi una serata da protagonista, a poche ore di distanza: questione di personalità, una qualità che nella critica è sempre stata indicata come carente nel gruppo, ma che arriva in quantità consistente da un ragazzo capace di centrare record.