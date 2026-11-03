McKennie, Alajbegovic e Cabal: solo uno rischia l’AZ. Spalletti e la Juve per l’Europa League

Spalletti tira un sospiro di sollievo dopo i guai fisici arrivati nel match dell'Allianz contro il Napoli. E Cambiaso può avere un'altra occasione...
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Paolo PirisiPaolo Pirisi

Pubblicato il 03.11.2026, 08:23

4 min

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Ha tirato un bel sospiro di sollievo Luciano Spalletti. Dopo il 2-0 al Napoli, del resto, sarebbe stato un peccato guastare l’atmosfera alla Continassa con notizie nefaste, le ennesime, legate alla situazione degli infortunati. La Juve aveva tre casi da monitorare con attenzione al J Medical: Weston McKennie, Kerim Alajbegovic e Juan Cabal. Nessuno dei tre preoccupa. Anzi, nessuno è da considerare ai box, al netto delle valutazioni sulla partita di Europa League contro l’AZ Alkmaar, che riguarderanno soprattutto la giornata di domani.

McKennie, le condizioni

Partendo da McKennie: il texano ha lasciato la sfida con il Napoli già all’intervallo per un fastidio all’adduttore. Una defezione importante per i bianconeri, sebbene non abbia condizionato negativamente l’andamento della partita. Spalletti temeva il peggio, ma Wes si è fermato in tempo. Ieri si è così riposato e altrettanto farà oggi, al pari del resto della squadra. McKennie ci sarà a Firenze: domenica la sfida contro la Fiorentina, reduce dal successo di Reggio Emilia contro il Sassuolo, sarà importantissima e Lucio aveva bisogno di poter contare sul giocatore più affidabile dell’intera rosa.

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L’unico in grado di permettere alla Juve di cambiare abito tattico a seconda delle necessità. Non è detto, però, che il tecnico decida di portarlo in Olanda: un turno di riposo potrebbe infatti fargli comodo per presentarsi al meglio al Franchi.2

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