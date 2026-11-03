Assemblea degli Azionisti Juve, il programma: dall’aumento di capitale alla doppia priorità
L’assemblea degli azionisti della Juventus di oggi, a partire dalle ore 10, avrà un tema centrale: il rafforzamento patrimoniale del club attraverso un nuovo aumento di capitale fino a 250 milioni di euro. L’appuntamento è fissato alle ore 10 all’Allianz Stadium. Il bilancio dell’esercizio 2025-26 si è chiuso con una perdita di 66 milioni di euro, in peggioramento rispetto ai 58,1 milioni della stagione precedente, ma sostanzialmente in linea con le previsioni della società. Il nuovo intervento sul capitale servirà a sostenere la competitività sportiva, consolidare la struttura patrimoniale e consentire eventuali investimenti sugli asset immobiliari strategici, a partire dall’Allianz Stadium, oltre a rafforzare la valorizzazione del marchio. A garantire il sostegno più importante sarà ancora una volta Exor, azionista di maggioranza con il 65,4% del capitale. La holding della famiglia Agnelli-Elkann ha già confermato il proprio impegno, annunciando un versamento immediato di 60 milioni di euro in conto futuro aumento di capitale.
L'effetto Champions
Una dimostrazione di fiducia nella continuità del progetto bianconero, ma anche della necessità di accompagnare il club in una fase economicamente delicata. Il percorso, infatti, non sarà immediatamente in discesa. La Juventus ha previsto un altro risultato negativo per il 2026-27, soprattutto per effetto della mancata partecipazione alla Champions League, mentre si attende un progressivo miglioramento nei due esercizi successivi.
Tornare stabilmente nell’Europa che conta rappresenta dunque una priorità non soltanto sportiva, ma anche finanziaria. Sul tavolo dell’assemblea, con Giovanni Carnevali naturalmente sotto i riflettori, ci sarà inoltre il piano di compensi basato sulle performance shares per il periodo 2026/2027-2030/2031.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS