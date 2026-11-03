Assemblea degli Azionisti Juve, il programma: dall’aumento di capitale alla doppia priorità

L’assemblea degli azionisti della Juventus di oggi, a partire dalle ore 10, avrà un tema centrale: il rafforzamento patrimoniale del club attraverso un nuovo aumento di capitale fino a 250 milioni di euro. L’appuntamento è fissato alle ore 10 all’Allianz Stadium. Il bilancio dell’esercizio 2025-26 si è chiuso con una perdita di 66 milioni di euro, in peggioramento rispetto ai 58,1 milioni della stagione precedente, ma sostanzialmente in linea con le previsioni della società. Il nuovo intervento sul capitale servirà a sostenere la competitività sportiva, consolidare la struttura patrimoniale e consentire eventuali investimenti sugli asset immobiliari strategici, a partire dall’Allianz Stadium, oltre a rafforzare la valorizzazione del marchio. A garantire il sostegno più importante sarà ancora una volta Exor, azionista di maggioranza con il 65,4% del capitale. La holding della famiglia Agnelli-Elkann ha già confermato il proprio impegno, annunciando un versamento immediato di 60 milioni di euro in conto futuro aumento di capitale.