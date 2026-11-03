Vicario stravolge tutto, riscatto sicuro: quanto pagherà la Juve al Tottenham

Un cognome per un progetto: fare dell’ex Tottenham un “portiere Vicario”, con cui scollinare all’estate successiva. E cioè quando la Juve - sulla carta - avrebbe avuto il tempo e le risorse per ingaggiarne uno di spessore tecnico superiore. Per giunta, affiacandogli un profilo di livello come Grabara, con la medesima formula - prestito con diritto di riscatto - così da rimandare qualsiasi verdetto al termine della stagione. Sono bastati giusto un paio di mesi per stravolgere qualsiasi scenario. Per sconfessare i pregiudizi di un nutrito gruppo dell’area tecnica bianconera.

Carnevali, Massara e la carta Vicario Nessun esercizio di stile all’insegna del romanticismo calcistico: Carnevali e Massara hanno scelto di giocarsi la carta Vicario perché, semplicemente, non gli era rimasto più nulla in mano. Basti pensare a quanto accaduto sul fronte Alisson, saltato in extremis - c’era già l’accordo con il suo entourage - per via del dietrofront di Richard Hughes, il ds del Liverpool, terrorizzato all’idea di perdere un altro totem dello spogliatoio dopo gli adii di Robertson, Salah e Konaté.