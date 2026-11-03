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Lista Juve, un escluso può prendere il posto di Locatelli: cosa cambia per l'Europa League

Il lungo infortunio del capitano della Vecchia Signora potrebbe portare Spalletti a compiere altre scelte
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Paolo PirisiPaolo Pirisi

Pubblicato il 03.11.2026, 08:33 (Aggiornato il 03.11.2026, 09:35)

2 min

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Ore di riflessione alla Continassa. La Juve valuta la possibilità di modificare la propria lista Uefa in vista della trasferta in Olanda contro l’Az Alkmaar: Locatelli, fermato da un infortunio con una prognosi superiore ai 60 giorni, potrebbe lasciare temporaneamente il posto a Ekhator, tornato a disposizione di Luciano Spalletti. Una possibilità prevista dal regolamento Uefa, precisamente dall’articolo 31.14. La norma consente infatti, durante la fase campionato e fino alla sesta giornata compresa, di sostituire temporaneamente un solo calciatore di movimento inserito nella Lista A in caso di infortunio o malattia di lunga durata, purché l’indisponibilità sia di almeno 60 giorni.

Yildiz e la Turchia

Nessun caso Kenan Yildiz in Turchia. A fare chiarezza è il presidente della Federcalcio turca İbrahim Hacıosmanoglu, che ha smentito le indiscrezioni su alcuni giocatori irraggiungibili dal nuovo ct Sergen Yalçın.

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«Sono speculazioni, è impossibile. Yildiz è infortunato, sarebbe venuto tranquillamente in Nazionale», ha precisato. Ancora da capire se Kenan accetterà di rispondere alla convocazione, pur da infortunato, per conoscere il nuovo ct.

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