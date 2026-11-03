Chi sono arbitro, VAR e AVAR di AZ-Juve: i precedenti con le italiane
Trasferta olandese per la Juventus, attesa sul campo dell'AZ Alkmaar per la 4ª giornata di campionato. Gli uomini di Spalletti si presentano all'appuntamento dopo avere ritrovato il sorriso grazie al successo interno sul Napoli in campionato. Un successo che da solo non basta a riscattare i tanti (troppi) momenti bui di una stagione che avrebbe dovuto garantire dall'inizio un cambio di rotta rispetto al disastroso epilogo della scorsa annata (i cui effetti sul bilancio sono ora il focus dell'assemblea degli azionisti indetta per la mattinata di martedì 3). I bianconeri sono così chiamati a ritrovare i 3 punti dopo il pareggio interno con il Rennes, viziato dall'inspiegabile annullamento per fuorigioco della rete di Lucumì, che ha fatto seguito alle vittorie su Nec (5-0) e Celta Vigo (2-1). Nel mentre, l'Uefa ha comunicato la designazione arbitrale dell'incontro in programma alle ore 21 di giovedì 5 novembre presso l'Afas Stadion, dove la formazione di Echteld punterà invece alla terza vittoria consecutiva dopo il ko all'esordio con il Sunderland (1-0) e i successi su Beer Sheva (2-1) e Ararat Armenia (4-0).
Az-Juve: la designazione arbitrale
A dirigere l'incontro tra Az e Juve sarà il polacco Damian Sylwestrzak, coadiuvato dagli assistenti Adam Karasewicz e Bartosz Heinig con Lukasz Kuzma nella veste di quarto ufficiale. In sala Var opereranno invece Piotr Lasyk e l'assistente Tomasz Kwiatkowski. Classe 1992, Sylwestrzak è reduce dall'arbitraggio di Ferencvaros-Viktoria Plzen.
Sylwestrzak: rigori ed espulsioni in Europa League
Nel suo curriculum, figurano invece 2 arbitraggi di formazioni italiane. Sono queste Inter e Napoli U19 nella Youth League 2022/2023, rispettivamente contro Bayern Monaco e Ajax. Entrambe le gare hanno visto perdere le squadre italiane. Così anche nella direzione della sfida tra Italia U19 e Svizzera del novembre 2023 valida per qualificazioni al campionato Europeo e persa dagli Azzurrini. I numeri complessivi di Sylwestrzak in Europa League riportano invece 6 arbitraggi, una espulsione e 2 rigori.
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