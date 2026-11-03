Diretta Juve, Carnevali all'assemblea: "Rispetto per i tifosi". Tutti gli aggiornamenti live

L’azionista Graziano Spinelli promuove l’intervento di Carnevali e lancia anche qualche suggerimento: " Non avevo mai sentito un discorso come il suo: è già uno di noi. Dallo scambio tra Pjanic e Arthur ci manca un centrocampista di qualità. Mi auguro inoltre di vedere una presidenza più forte e incisiva. A Carnevali consiglierei di indossare una sciarpa bianconera : sarebbe un bel modo per rafforzare ulteriormente il suo senso di appartenenza juventina"

11:37

"Elkann, che senso ha?"

Toni decisamente critici da parte dell’azionista Andrea Danubi, che punta il dito contro la gestione della proprietà: "Da cinque anni assistiamo a investimenti e decisioni che si sono rivelati sbagliati. Elkann viene spesso descritto come un azionista silenzioso: ma quale senso ha mantenere il controllo della Juventus a ogni costo? Se la si considera soltanto un oggetto di famiglia, la si affida a dirigenti non all’altezza e non la si tutela nelle sedi opportune, significa non amarla davvero. La Juventus che conoscevamo era quella di Andrea Agnelli e Antonio Giraudo. Oggi, invece, ogni stagione sembra un nuovo punto di partenza. Ci vorrebbe una figura come Michel Platini, con lo spirito e il carisma di Boniperti"

11:32

"Parole Carnevali danno speranza! Ma..."

Il piccolo azionista Paolo Carones apprezza le parole di Carnevali e ne condivide l’ottimismo: "L’intervento del nostro amministratore delegato ci restituisce fiducia e alimenta le nostre speranze. Finalmente abbiamo sentito parlare di calcio. Resta però la preoccupazione che la Juventus abbia smarrito parte del proprio fascino e del carisma che l’hanno sempre contraddistinta. Ci auguriamo che l’ad riesca a restituirle queste caratteristiche"

11:27

Risultato negativo per il 2026/27. La Champions...

Il percorso per il club non sarà immediatamente in discesa. La Juventus ha previsto un altro risultato negativo per il 2026/27, soprattutto per effetto della mancata partecipazione alla Champions League, mentre si attende un progressivo miglioramento nei due esercizi successivi. Tornare stabilmente nell’Europa che conta rappresenta dunque una priorità non soltanto sportiva, ma anche finanziaria. Sul tavolo dell’assemblea, con Giovanni Carnevali naturalmente sotto i riflettori, ci sarà inoltre il piano di compensi basato sulle performance shares per il periodo 2026/2027-2030/2031

11:23

Juve, bilancio 2025/26 in perdita

Il bilancio dell’esercizio 2025/26 si è chiuso con una perdita di 66 milioni di euro, in peggioramento rispetto ai 58,1 milioni della stagione precedente, ma sostanzialmente in linea con le previsioni della società. Il nuovo intervento sul capitale servirà a sostenere la competitività sportiva, consolidare la struttura patrimoniale e consentire eventuali investimenti sugli asset immobiliari strategici, a partire dall’Allianz Stadium, oltre a rafforzare la valorizzazione del marchio. A garantire il sostegno più importante sarà ancora una volta Exor, azionista di maggioranza con il 65,4% del capitale. La holding della famiglia Agnelli-Elkann ha già confermato il proprio impegno, annunciando un versamento immediato di 60 milioni di euro in conto futuro aumento di capitale. Una dimostrazione di fiducia nella continuità del progetto bianconero, ma anche della necessità di accompagnare il club in una fase economicamente delicata

11:15

"Rispetto per i tifosi: ai giocatori ho detto..."

Questa la chiusura del discorso di Giovanni Carnevali, con un pensiero ai sostenitori bianconeri: "Abbiamo un potenziale incredibile, stiamo costruendo sempre nuove piattaforme. Stiamo portando avanti nuove tecnologie. Il pensiero finale, però, va ai nostri tifosi: ci devono aiutare e già lo fanno, anche dalle critiche prendiamo cose positive. Dobbiamo portare rispetto verso i nostri tifosi, portare juventinità e cercare di impegnarsi sempre, è quello che ho detto nel discorso dell'altro giorno ai nostri giocatori. Quello che posso garantire da parte mia è impegno, serietà e tanta voglia di fare, idee chiare, sapere dove vogliamo arrivare e sapere anche le problematiche che abbiamo. Sappiamo da dove arriviamo, per cui ora dobbiamo parlare poco e lavorare tanto. Non pensiamo di poter fare nulla di straordinario perché abbiamo accordi in essere con l'Uefa: dobbiamo lavorare bene con ciò che abbiamo".

11:10

"Serve italianità! L'area scouting..."

Tanti gli argomenti toccati da Carnevali nel suo intervento: "Abbiamo grandi opportunità di sviluppo: non ci sono soltanto i giocatori, ma anche le strutture. Siamo forti. Qui c'è un mondo che altri non hanno. Ora ritroviamo entusiasmo e senso di appartenenza: non ho portato molte persone. Ho portato solo Massara, adesso stiamo inserendo area scouting nuova. Vogliamo una squadra che possa tornare a vincere. Ci serve un progetto chiaro e globale, dobbiamo migliorarci. Ci serve italianità in questo club. La Next Genè un fiore all'occhiello e ci può dare linfa vitale per la prima squadra. E poi il settore femminile: la Juve è molto apprezzata. Dobbiamo essere un esempio in campo e fuori".

11:05

Carnevali: "Così usciamo dalle difficoltà"

Il primo intervento è quello di Giovanni Carnevali, alla sua prima Assemblea degli Azionisti da dirigente della Juventus: "E' un momento emozionante e di grande orgoglio: in questi quattro mesi ho studiato il mondo Juventus, ogni giorno cerco di capirne sempre di più su storia e valori. I risultati degli ultimi anni non sono positivi, ne sono cosciente, ma nei momenti difficile bisogna fare delle cose per ottenere risultati e dobbiamo essere bravi a uscirne: possiamo farlo se siamo assieme e siamo determinati, la società lo merita e dobbiamo portare a termine nostro obiettivo".

11:00

Juve, Assemblea degli Azionisti

Giornata importante in casa Juventus, quella dell'Assemblea degli Azionisti, la prima con Giovanni Carnevali in dirigenza. All'ordine del giorno l'aumento di capitale fino a 250 milioni di euro.

Allianz Stadium - Torino