Maledizione Juve, altro infortunio e altro crociato! Il baby talento ko nel derby, ecco cosa è successo

Altra pessima notizia dal fronte infermeria per la Juventus. Gli accertamenti clinici a cui si è sottoposto stamattina Ali Camara hanno confermato i peggiori timori emersi durante il derby U20 contro il Torino di domenica mattina. L'attaccante diciottenne è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un grave trauma al ginocchio, con il bollettino medico diffuso dal club piemontese che ha ufficializzato una diagnosi pesantissima: lesione del legamento crociato anteriore e del menisco interno. Per il giovane talento si prospettano l'operazione chirurgica nei prossimi giorni e un lungo percorso di riabilitazione che compromette seriamente il prosieguo della sua stagione.