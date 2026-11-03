Maledizione Juve, altro infortunio e altro crociato! Il baby talento ko nel derby, ecco cosa è successo
Altra pessima notizia dal fronte infermeria per la Juventus. Gli accertamenti clinici a cui si è sottoposto stamattina Ali Camara hanno confermato i peggiori timori emersi durante il derby U20 contro il Torino di domenica mattina. L'attaccante diciottenne è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un grave trauma al ginocchio, con il bollettino medico diffuso dal club piemontese che ha ufficializzato una diagnosi pesantissima: lesione del legamento crociato anteriore e del menisco interno. Per il giovane talento si prospettano l'operazione chirurgica nei prossimi giorni e un lungo percorso di riabilitazione che compromette seriamente il prosieguo della sua stagione.
La nota della Juve
"A seguito dell’infortunio riportato nel corso della partita Torino-Juventus, Ali Camara è stato sottoposto presso il J|Medical a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e una lesione del menisco interno. Nei prossimi giorni verrà effettuata una visita specialistica ortopedica per definire l’iter terapeutico", si legge nella nota diramata dal club bianconero sul proprio sito ufficiale.
La maledizione crociati
L'infortunio frena bruscamente il percorso di crescita dell'attaccante belga classe 2008, strappato la scorsa estate al Genk per circa 1,5 milioni di euro più bonus e blindato dal club bianconero con un contratto fino al 2030. Un investimento importante per il futuro che ora deve fare i conti con uno stop forzato di diversi mesi. Quello di Camara rappresenta peraltro un poco invidiabile record per la società torinese: nel 2026 si tratta infatti del quinto caso di lesione al legamento crociato che colpisce l'ambiente bianconero tra Prima Squadra e settore giovanile, dopo i dolorosi stop capitati nell'ordine a Krediet dell'U16, Gunduz della Next Gen, Balbo dell'U17 e Grabara della Prima Squadra.
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