"Le lezioni di Pigna": Paolo Montero a Tuttosport Live su Youtube

La Juventus ritrova entusiasmo dopo il 2-0 contro il Napoli, ma per Luciano Spalletti è già tempo di guardare avanti. Tra l'assemblea del club, le ultime notizie dalla Continassa e l'imminente sfida di Europa League contro l'AZ Alkmaar, sono ore importanti per il futuro bianconero.

In questa puntata speciale di TS LIVE alle 19 accogliamo in studio Paolo Montero, ex difensore della Juventus, per analizzare il momento della squadra, le risposte arrivate contro il Napoli e le scelte che attendono Spalletti. Spazio anche all'assemblea della Juventus, tra questioni societarie e prospettive future, e alle ultime indicazioni in vista della trasferta di Alkmaar: condizioni dei giocatori, possibili cambi di formazione e obiettivi europei.