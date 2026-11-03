Elimoghale-Juve, firmato il rinnovo di contratto: i dettagli dell'accordo

Prosegue il percorso con la Juve di Destiny Elimoghale, uno dei giovani talenti più interessanti cresciuti nel vivaio bianconero. L’attaccante classe 2009 ha raggiunto un accordo con il club per il prolungamento del contratto, che avrà validità fino al 30 giugno 2029. Una scelta che conferma la volontà della società di puntare sulle sue qualità e accompagnarlo nelle prossime tappe della carriera.

Dalla trafila nel settore giovanile all'esordio in Next Gen Il legame tra Elimoghale e la Juventus nasce quando il giocatore è ancora bambino. L'attaccante ha infatti svolto tutta la propria formazione calcistica all'interno del settore giovanile bianconero, passando attraverso le diverse categorie e mettendosi progressivamente in evidenza. Un percorso che lo ha portato a vestire le maglie dell'Under 17 e dell'Under 20, fino a raggiungere un traguardo importante come l'esordio con la Next Gen.