Elimoghale-Juve, firmato il rinnovo di contratto: i dettagli dell'accordo
Prosegue il percorso con la Juve di Destiny Elimoghale, uno dei giovani talenti più interessanti cresciuti nel vivaio bianconero. L’attaccante classe 2009 ha raggiunto un accordo con il club per il prolungamento del contratto, che avrà validità fino al 30 giugno 2029. Una scelta che conferma la volontà della società di puntare sulle sue qualità e accompagnarlo nelle prossime tappe della carriera.
Dalla trafila nel settore giovanile all'esordio in Next Gen
Il legame tra Elimoghale e la Juventus nasce quando il giocatore è ancora bambino. L'attaccante ha infatti svolto tutta la propria formazione calcistica all'interno del settore giovanile bianconero, passando attraverso le diverse categorie e mettendosi progressivamente in evidenza. Un percorso che lo ha portato a vestire le maglie dell'Under 17 e dell'Under 20, fino a raggiungere un traguardo importante come l'esordio con la Next Gen.
In questa stagione il classe 2009 ha iniziato a confrontarsi anche con il calcio professionistico, trovando spazio in Serie C. Nei primi mesi della nuova annata ha totalizzato complessivamente dieci presenze, distribuite tra il campionato e la Coppa Italia di categoria. Un'esperienza significativa per la sua crescita, che gli permette di misurarsi con avversari più esperti e acquisire maggiore familiarità con il calcio dei grandi.
La chiamata di Spalletti
Un altro momento importante nella giovane carriera di Elimoghale è arrivato il 17 settembre 2026, quando è stato inserito per la prima volta nella lista dei convocati della Prima Squadra. L'occasione è stata la sfida contro il NEC, valida per la giornata inaugurale della League Phase di Europa League. Una chiamata, quella di Spalletti, che rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto e per i progressi mostrati nel corso delle ultime stagioni. Il rinnovo fino al 2029 si inserisce proprio in questa prospettiva, con la Juventus intenzionata a continuare a investire sul talento dell'attaccante. Per Elimoghale si apre dunque una nuova fase del proprio percorso, con l'obiettivo di crescere ulteriormente e conquistare spazio attraverso il lavoro quotidiano. La società bianconera, intanto, blinda uno dei profili più promettenti del proprio vivaio, confermando la fiducia nelle sue potenzialità.
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