Montero, lezione di Juve: "Devi sudare, la palla è il piatto. Zhegrova, Yildiz e chi menava più di me"
Paolo Montero non sarà stato un bomber ma ha comunque fatto innamorare e sognare una generazione intera di juventini. Intervenuto sul canale Youtube di Tuttosport, l'ex difensore bianconero ha ricordato i suoi tempi e non solo: "Uno dei motivi per cui sono tornato qui è perché amo Torino, per la gente che è molto rispettosa e mi hanno sempre trattato benissimo. Sono passati 20 anni da quando sono andato via e la gente ancora mi dimostra affetto. Percepisce che dai tutto per la maglia, la passione".
Tra consapevolezza e il codice tra compagni di squadra
Secondo alcuni tifosi della Juve, Montero è stato tra i difensori migliori della storia del calcio: "Li ringrazio tanto, ma la vedo difficile. Ero consapevole delle mie qualità, ero un operaio del calcio. Cercavo di fare del mio meglio per aiutare gli architetti, da Nedved a Del Piero. Ho giocato con tantissimi campioni di quell'epoca e anche contro. Secondo me è importante essere consapevoli delle proprie qualità. Pensi che non mi sarebbe piaciuto nascere con le qualità di Del Piero o Zidane? Io passavo la metà campo e non mi veniva in mente neanche un'idea, allora la passavo e tornavo indietro. Ho sempre difeso Zizou, Ale, ma anche David (Trezeguet), ma tutti gli attaccanti. In alcuni momenti durante le partite parlavo con Ferrara, Deschamps, Conte… C'era una specie di codice tra noi. Se qualcuno toccava uno di quegli attaccanti, allora cominciavamo a giocare più forte. In quell'epoca lì era dura trovare attaccanti che avevano paura, erano tutti forti. Io sono stato un privilegiato perché ho giocato in uno dei momenti più belli del calcio mondiale e italiano. Quei 13 anni che ho giocato io, il mondo del calcio si muoveva qua".
Gli attaccanti più forti che ha affrontato
E a proposito dei suoi tempi, chi sono stati gli attaccanti più forti che ha affrontato? "Ho avuto la fortuna di arrivare all'Atalanta e nella seconda partita ho giocato a San Siro contro Van Basten, Gullit, Donadoni… Neanche con la mano ho toccato la palla quella partita lì. Non riuscivamo a superare la metà campo. Quel Milan lì lo considero uno dei migliori di tutti i tempi".
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