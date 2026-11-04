L'altro Koopmeiners, l'azzurro 2008 dal Barcellona e il vento che sposta: Juve, che squadra è l'AZ
Tra i canali e il profumo dei celebri formaggi che hanno reso Alkmaar una delle città simbolo dell'Olanda, la Juventus si prepara a una trasferta tutt'altro che banale. Ad attenderla non ci sarà soltanto un AZ affamato di gloria, ma anche una serie di storie tutte da raccontare: la famiglia Koopmeiners pronta a sfidarsi su fronti opposti, un giovane centravanti con il gol nel sangue, un figlio d'arte italiano e un precedente europeo che sorride ai bianconeri. La squadra di Spalletti arriva all'appuntamento dopo aver raccolto due vittorie e un pareggio nelle prime tre giornate della League Phase, con l'obiettivo di dare continuità al proprio cammino europeo e lasciarsi alle spalle le difficoltà di questo avvio di stagione. Ma attenzione a sottovalutare gli olandesi: ad Alkmaar il vento può cambiare direzione in fretta, e non soltanto quello che soffia sullo stadio.
Dall'origine del nome al palmares: un po' di storia
Il club così come lo conosciamo è nato nel 1967 dall'unione di due squadre: l'Alkmaar '54 e l'FC Zaanstreek. Proprio dall'unione delle iniziali di queste due società è nato quindi il nome, AZ. Nel corso della sua storia il club olandese ha avuto diversi problemi economici e ha galleggiato per gran parte della sua storia nella zona medio alta della classifica dell'Eredivisie. Non sono mancati però i momenti di gloria.
L'AZ ha vinto il campionato nazionale in due occasioni, nella stagione 1980-81 e in quella 2008-09. Per cinque volte (1977-1978, 1980-1981, 1981-1982, 2012-2013, 2025-2026) il club ha vinto la KNVB beker, la Coppa d'Olanda. Proprio grazie alla vittoria in finale contro il NEC della passata stagione, l'AZ ha conquistato la qualificazione all'Europa League, competizione che la squadra olandese storicamente conosce molto bene. Nella stagione 1980-81, quando ancora si chiamava Coppa Uefa, sono andati a un passo dal titolo, perdendo in finale contro l'Ipswich Town in un epico doppio scontro terminato 5-4 tra andata e ritorno. Più di recente l'AZ è stata invece protagonista in Conference League, dove nella stagione 2022-23 è arrivata in semifinale. Una mina vagante che può dare fastidio e anche lo stadio può diventare ostico...
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