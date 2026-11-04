L'altro Koopmeiners, l'azzurro 2008 dal Barcellona e il vento che sposta: Juve, che squadra è l'AZ

Tra i canali e il profumo dei celebri formaggi che hanno reso Alkmaar una delle città simbolo dell'Olanda, la Juventus si prepara a una trasferta tutt'altro che banale. Ad attenderla non ci sarà soltanto un AZ affamato di gloria, ma anche una serie di storie tutte da raccontare: la famiglia Koopmeiners pronta a sfidarsi su fronti opposti, un giovane centravanti con il gol nel sangue, un figlio d'arte italiano e un precedente europeo che sorride ai bianconeri. La squadra di Spalletti arriva all'appuntamento dopo aver raccolto due vittorie e un pareggio nelle prime tre giornate della League Phase, con l'obiettivo di dare continuità al proprio cammino europeo e lasciarsi alle spalle le difficoltà di questo avvio di stagione. Ma attenzione a sottovalutare gli olandesi: ad Alkmaar il vento può cambiare direzione in fretta, e non soltanto quello che soffia sullo stadio.

Dall'origine del nome al palmares: un po' di storia Il club così come lo conosciamo è nato nel 1967 dall'unione di due squadre: l'Alkmaar '54 e l'FC Zaanstreek. Proprio dall'unione delle iniziali di queste due società è nato quindi il nome, AZ. Nel corso della sua storia il club olandese ha avuto diversi problemi economici e ha galleggiato per gran parte della sua storia nella zona medio alta della classifica dell'Eredivisie. Non sono mancati però i momenti di gloria.