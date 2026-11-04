Yildiz, luce in fondo al tunnel: ottimismo Juve, c'è la data del ritorno in campo
TORINO - «Kerim, amico mio, continua così, ma senza esagerare: altrimenti Lucio non avrà più spazio per me!». Ce lo immaginiamo più o meno così il siparietto tra i due fantasisti bianconeri - Alajbegovic e Yildiz - prima della seduta di scarico di lunedì mattina. La prima a cui Yildiz ha potuto assistere, seppur dalle vetrate della palestra della Continassa, dopo il lungo periodo di riabilitazione trascorso al J-Medical. Nella mattinata di venerdì, l’ultimo accertamento prima di impacchettare i propri effetti e fare definitivamente ritorno in pianta stabile al JTC, dove - nel corso del prossimo mese - avrà modo di completare l’iter di recupero. Il dolore al piede sinistro? Sempre più sopportabile.
I test fisici di Yildiz
Come certificano le eccellenti risposte del turco negli ultimi test fisici a cui è stato sottoposto. Al punto che lo staff medico bianconero avrebbe ricevuto il per il suo ritorno in campo, calendarizzato per la prima metà della prossima settimana.
Non con il gruppo, s’intende. Yildiz ne avrà ancora almeno per un mesetto. Si procederà per gradi e con cautela: prima giusto qualche sgambata quotidiana sul manto della Continassa. Poi, via via, un incremento graduale dei carichi, per riabituare il corpo e l’articolazione al ritmo gara.
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