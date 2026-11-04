Infortunio Yildiz: l'intervento al piede è perfettamente riuscitoJuventus

Yildiz, luce in fondo al tunnel: ottimismo Juve, c'è la data del ritorno in campo

Venerdì l’ultimo test al J-Medical: ora starà alla Continassa dove avrà modo di completare l’iter di recupero
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Lorenzo AprileLorenzo Aprile

Pubblicato il 04.11.2026, 07:17

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TORINO - «Kerim, amico mio, continua così, ma senza esagerare: altrimenti Lucio non avrà più spazio per me!». Ce lo immaginiamo più o meno così il siparietto tra i due fantasisti bianconeri - Alajbegovic e Yildiz - prima della seduta di scarico di lunedì mattina. La prima a cui Yildiz ha potuto assistere, seppur dalle vetrate della palestra della Continassa, dopo il lungo periodo di riabilitazione trascorso al J-Medical. Nella mattinata di venerdì, l’ultimo accertamento prima di impacchettare i propri effetti e fare definitivamente ritorno in pianta stabile al JTC, dove - nel corso del prossimo mese - avrà modo di completare l’iter di recupero. Il dolore al piede sinistro? Sempre più sopportabile.

I test fisici di Yildiz

Come certificano le eccellenti risposte del turco negli ultimi test fisici a cui è stato sottoposto. Al punto che lo staff medico bianconero avrebbe ricevuto il per il suo ritorno in campo, calendarizzato per la prima metà della prossima settimana.

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Non con il gruppo, s’intende. Yildiz ne avrà ancora almeno per un mesetto. Si procederà per gradi e con cautela: prima giusto qualche sgambata quotidiana sul manto della Continassa. Poi, via via, un incremento graduale dei carichi, per riabituare il corpo e l’articolazione al ritmo gara.  

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