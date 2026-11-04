Yildiz, luce in fondo al tunnel: ottimismo Juve, c'è la data del ritorno in campo

TORINO - «Kerim, amico mio, continua così, ma senza esagerare: altrimenti Lucio non avrà più spazio per me!». Ce lo immaginiamo più o meno così il siparietto tra i due fantasisti bianconeri - Alajbegovic e Yildiz - prima della seduta di scarico di lunedì mattina. La prima a cui Yildiz ha potuto assistere, seppur dalle vetrate della palestra della Continassa, dopo il lungo periodo di riabilitazione trascorso al J-Medical. Nella mattinata di venerdì, l’ultimo accertamento prima di impacchettare i propri effetti e fare definitivamente ritorno in pianta stabile al JTC, dove - nel corso del prossimo mese - avrà modo di completare l’iter di recupero. Il dolore al piede sinistro? Sempre più sopportabile.