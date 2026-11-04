Juve, la fiducia si sente. Ora servono passi avanti
Non è importante quanti ne spendi, ma come. Se c’è una lezione che abbiamo imparato dalla Juventus degli ultimi quattro anni, è che si può buttare via una valanga di soldi senza accrescere di un solo millimetro il livello tecnico e/o caratteriale della squadra. Quindi, se è un’ottima notizia che una quota sostanziosa dell’aumento di capitale venga destinata a mantenere la competitività della squadra, purtroppo non garantisce niente. Quando la Juve pagava oltre quaranta milioni per Openda, il Bayern Monaco prendeva Olise per poco meno di cinquanta. Insomma i circa centoventi milioni che la Juve stanzierà per tornare ad alto livello possono essere tanti se investiti nel modo giusto o evaporare come i quattrocento spesi dal 2023 a oggi.
Fiducia in Carnevali
Giovanni Carnevali ieri ha raccolto la fiducia dell’assemblea dei soci bianconeri e non è poca cosa, considerata quanto è cresciuta la diffidenza nei confronti della società e di chi la rappresenta nel corso delle ultime balorde stagioni. C’è la sensazione generale che la dirigenza sia quella giusta o, per lo meno, che meriti credito. Carnevali ha chiesto anche tempo e quello, dalle parti della Juve, è merce più preziosa degli aumenti di capitale. Tuttavia, proprio come i soldi, il problema è come lo spendi, il tempo. Ad avere fretta di cambiate tutto e subito, la Juventus ha buttato via gli ultimi tre anni, frullando dirigenti e allenatori, stracciando progetti ancora freschi di inchiostro.
E il momento dei passi in avanti
Tenere il timone dritto è difficile, soprattutto nelle tempeste emotive che seguono certe umilianti sconfitte e imbarazzanti fallimenti, ma a furia di cambiare il tempo è passato senza alcun risultato e senza neppure un piccolo miglioramento. Ecco perché, se Carnevali vuole mantenere la fiducia riscossa ieri, deve far compiere al club dei passi in avanti. Non si tratta necessariamente di vincere (per quanto l’Europa League o la Coppa Italia sembrano obiettivi alla porta della Juve), ma confortare il mondo bianconero con segnali convincenti e concreti di miglioramento. Non solo rispettare l’amore di milioni di tifosi, ma restituire loro la sensazione che il club e la squadra non sono fermi sempre allo stesso punto, ma stanno camminando. E nella direzione giusta.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS