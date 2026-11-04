Juve, la fiducia si sente. Ora servono passi avanti

Non è importante quanti ne spendi, ma come. Se c’è una lezione che abbiamo imparato dalla Juventus degli ultimi quattro anni, è che si può buttare via una valanga di soldi senza accrescere di un solo millimetro il livello tecnico e/o caratteriale della squadra. Quindi, se è un’ottima notizia che una quota sostanziosa dell’aumento di capitale venga destinata a mantenere la competitività della squadra, purtroppo non garantisce niente. Quando la Juve pagava oltre quaranta milioni per Openda, il Bayern Monaco prendeva Olise per poco meno di cinquanta. Insomma i circa centoventi milioni che la Juve stanzierà per tornare ad alto livello possono essere tanti se investiti nel modo giusto o evaporare come i quattrocento spesi dal 2023 a oggi.

Fiducia in Carnevali Giovanni Carnevali ieri ha raccolto la fiducia dell’assemblea dei soci bianconeri e non è poca cosa, considerata quanto è cresciuta la diffidenza nei confronti della società e di chi la rappresenta nel corso delle ultime balorde stagioni. C’è la sensazione generale che la dirigenza sia quella giusta o, per lo meno, che meriti credito. Carnevali ha chiesto anche tempo e quello, dalle parti della Juve, è merce più preziosa degli aumenti di capitale. Tuttavia, proprio come i soldi, il problema è come lo spendi, il tempo. Ad avere fretta di cambiate tutto e subito, la Juventus ha buttato via gli ultimi tre anni, frullando dirigenti e allenatori, stracciando progetti ancora freschi di inchiostro.