Calciomercato Juve, 120 milioni in più: il punto sull’aumento di capitale. E una conferma su Motta

TORINO - Non c’erano dubbi sull’epilogo dell’assemblea degli azionisti, soprattutto in relazione all’ aumento di capitale fino a 250 milioni annunciato a fine settembre. L’assemblea degli azionisti, riunita in sede ordinaria e straordinaria, ha approvato il bilancio d’esercizio al 30 giugno 2026 , dando il via libera anche a tutte le altre proposte inserite nell’ordine del giorno. Tra le decisioni più significative (deliberata dal 99% dell’assemblea) spicca la delega conferita al Consiglio d’Amministrazione per aumentare il capitale sociale fino a un massimo di 250 milioni di euro .

Una facoltà che consentirà al CdA di valutare tempi e modalità dell’eventuale operazione, senza che questo comporti un aumento di capitale immediato. Sul fronte societario, confermate le nomine di Giovanni Carnevali e Marina Storti come amministratori , dopo la precedente cooptazione. Approvati anche il piano di performance shares, la relazione sulla remunerazione, l’autorizzazione al buy-back e le modifi che statutarie.

A proposito di come sarà gestito l’aumento di capitale, davanti agli azionisti si è espresso Stefano Cerrato, Managing Director Corporate & Finance di Juve: «La prospettiva dello stanziamento dei 250 milioni è legata alle performance sportive: il 45-50% delle risorse servirà a mantenere un patrimonio netto adeguato per la stagione 2026-2027 e 2027-2028. La parte residuale sarà destinata al mantenimento della competitività sportiva e al controllo dell’indebitamento». Sottinteso: circa 120 milioni potranno essere utilizzati dal club in sede di mercato nelle prossime sessioni.