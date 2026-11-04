Carnevali chiaro: "Non vendo fumo. Zero chiacchiere, alla Juve un progetto globale"

Emozionato: tantissimo. Non era il primo giorno di scuola per Giovanni Carnevali, certo, ma sicuramente l’assemblea degli azionisti per l’approvazione dell’ultimo bilancio conteneva un carico di tensione da gestire. 66 anni il 19 novembre, eppure l’amministratore delegato della Juve in carica da giugno si lascia ancora guidare dalla pancia. Dalla responsabilità della sfida più grande della sua carriera da dirigente: «È un momento emozionante, di grande orgoglio. Nei confronti del mondo Juve abbiamo dei doveri. Sono qui da 4 mesi e c’è tanto da fare. Finora ho studiato: l’interno della nostra società e il cuore della nostra struttura. Cerco di capire storia e i valori del club. Il compito non è semplice, amo le sfide e le cose nuove. Ma abbiamo grandi opportunità di sviluppo: non ci sono soltanto i giocatori, bensì le strutture. Siamo forti. Qui c’è un mondo che altri non hanno».