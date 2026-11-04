Carnevali chiaro: "Non vendo fumo. Zero chiacchiere, alla Juve un progetto globale"
Emozionato: tantissimo. Non era il primo giorno di scuola per Giovanni Carnevali, certo, ma sicuramente l’assemblea degli azionisti per l’approvazione dell’ultimo bilancio conteneva un carico di tensione da gestire. 66 anni il 19 novembre, eppure l’amministratore delegato della Juve in carica da giugno si lascia ancora guidare dalla pancia. Dalla responsabilità della sfida più grande della sua carriera da dirigente: «È un momento emozionante, di grande orgoglio. Nei confronti del mondo Juve abbiamo dei doveri. Sono qui da 4 mesi e c’è tanto da fare. Finora ho studiato: l’interno della nostra società e il cuore della nostra struttura. Cerco di capire storia e i valori del club. Il compito non è semplice, amo le sfide e le cose nuove. Ma abbiamo grandi opportunità di sviluppo: non ci sono soltanto i giocatori, bensì le strutture. Siamo forti. Qui c’è un mondo che altri non hanno».
Le parole di Carnevali
Di sicuro Carnevali, per come si è approcciato alla platea degli azionisti, è più realista del re sul momento che il mondo bianconero sta attraversando. E non si è nascosto all’Allianz Stadium davanti ai tasti dolenti: «Arriviamo da risultati non positivi. Ora dobbiamo fare cose per ottenere risultati, ne possiamo uscire se stiamo insieme. Dobbiamo portare a termine i nostri obiettivi. Ritroviamo subito entusiasmo e senso di appartenenza». Partono subito gli applausi. Carnevali spiega, poi, come si è mosso negli ultimi mesi: «Non ho portato molte persone. Per la parte sportiva c’è solo Ricky Massara, adesso stiamo inserendo una nuova area scouting».
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