Ekhator sì, Zhegrova no: il motivo del mancato reintegro Juve e quando può tornare in lista Uefa

TORINO - L’ idea era nell’aria già da settimane. Perché prendesse forma, c’era giusto da valutare come avrebbe risposto il corpo del ragazzo alle primissime sedute in gruppo post infortunio. Incassato l’ok dello staff medico - con tanto di convocazione per il big match dell’Allianz di domenica scorsa - la Juve ha contattato subito l’Uefa per rimettere mano alla lista A. Fuori capitan Locatelli, dentro Jeff Ekhator.