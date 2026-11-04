Ekhator sì, Zhegrova no: il motivo del mancato reintegro Juve e quando può tornare in lista Uefa
TORINO - L’ idea era nell’aria già da settimane. Perché prendesse forma, c’era giusto da valutare come avrebbe risposto il corpo del ragazzo alle primissime sedute in gruppo post infortunio. Incassato l’ok dello staff medico - con tanto di convocazione per il big match dell’Allianz di domenica scorsa - la Juve ha contattato subito l’Uefa per rimettere mano alla lista A. Fuori capitan Locatelli, dentro Jeff Ekhator.
Juventus, cosa dice il regolamento
Il regolamento Uefa, infatti, dal 2025 prevede che le squadre possano appellarsi all’articolo 31.14 e modificare in corsa e per una sola volta (prima della finestra di febbraio) la lista dei propri tesserati. A patto che il cambio avvenga entro la sesta giornata della fase campionato, che il giocatore di movimento in questione abbia riscontrato una malattia o un infortunio di lunga durata (60 giorni almeno) e che il suo sostituto ne rispecchi i canoni di iscrizione.
Cosa significa quest’ultima postilla? Che la Juve avrebbe potuto cambiare Locatelli solo con un tesserato cresciuto nella medesima federazione. Quella italiana, s’intende. Come ha precisato ieri lo stesso Giovanni Carnevali nel corso dell’Assemblea degli azionisti, andata in scena all’Allianz Stadium.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS