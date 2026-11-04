"E Del Piero?", “Il giorno della Marmotta”, “Giocatori e poi uomini”: parlano gli azionisti Juve
Gli azionisti apprezzano le prime parole di Giovanni Carnevali e la volontà di rimettere il calcio al centro del progetto, ma chiedono fatti e una società capace di far sentire il proprio peso. L’assemblea diventa un processo agli ultimi cinque anni, tra campagne acquisti sbagliate, mancanza di identità e un atteggiamento giudicato troppo remissivo. La pazienza, per molti, è quasi finita. Paolo Carones fotografa il malessere: «Sembra di vivere continuamente il Giorno della Marmotta: fino a quando dovremo andare avanti così?». Riconosce a Comolli il merito di aver definito fallimentare il recente percorso, ma guarda avanti: «Le parole del nuovo amministratore delegato ci restituiscono fiducia: finalmente abbiamo sentito parlare di calcio e di programmi. Adesso bisogna recuperare l’appeal e il prestigio della Juventus».
Le critiche alla società
Il tema dell’identità attraversa vari interventi. Gambacorti chiede una Juventus più combattiva sul fronte arbitrale, citando la partita contro l’Inter, le ammonizioni di Kalulu e il rigore non concesso per un fallo su McKennie proprio nell’ultima sfida a San Siro coi nerazzurri: «Quando era al Sassuolo, Carnevali si faceva sentire eccome. Adesso vorremmo vedere lo stesso atteggiamento». Andrea Danubi insiste: «Alla Juve siamo tutti troppo timidi. Basta essere passivi». Carones chiama in causa Ferrero: «Reagisca e dica qualcosa di bianconero».
Le critiche più dure riguardano campo e mercato. D’Orazio non usa giri di parole: «Basta sbagliare ogni anno le scelte. Comprate giocatori e poi uomini». Nel mirino alcuni investimenti: «Trovo assurdo pensare di spendere 50 milioni per Kolo Muani: avremmo dovuto prendere un centravanti capace di garantire venti gol a stagione». E ancora: «Chi perde contro Sassuolo o Genoa non può essere considerato da Juve». L’azionista Mosso contesta la mancanza di un’identità di gioco: «Le prime quattro squadre del campionato giocano tutte molto meglio di noi».
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