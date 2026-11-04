AZ Alkmaar-Juve: probabili formazioni Europa League, orario e dove vederla in tv e streaming

La Juventus si prepara a una nuova sfida europea: i bianconeri saranno ospiti dell’ AZ Alkmaar all'AFAS Stadion, in una gara che si preannuncia importante per il percorso internazionale della squadra di Spalletti. Di fronte ci sarà una formazione olandese pronta a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà la Vecchia Signora. Riflettori puntati sulle scelte dei due allenatori ( con Spalletti che potrà contare su un nuovo rinforzo ) e sulle probabili formazioni, in attesa del fischio d’inizio.

Dove vedere AZ Alkmaar-Juventus

La sfida tra gli olandesi e i bianconeri è in programma per giovedì 5 novembre alle ore 21.00 all'AFAS Stadion di Alkmaar. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport 252 e su Sky Sport Uno e in streaming su NOW TV e SKY GO. In alternativa qui su Tuttosport la diretta testuale della partita.

Le probabili formazioni

AZ Alkmaar (4-2-3-1): De Busser; Dijkstra, Hoedt, Schouten, De Wit; Kwakman, P. Koopmeiners; Weslley Patati Pinto, Biskov, Daal; Meerdink. Allenatore: Echteld.

Juventus (3-5-2): Vicario; Bremer, Gatti, Lucumi; Kalulu, Koopmeiners, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Boga, Woltemade. Allenatore: Spalletti.

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