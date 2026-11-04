AZ Alkmaar-Juve: probabili formazioni Europa League, orario e dove vederla in tv e streaming
La Juventus si prepara a una nuova sfida europea: i bianconeri saranno ospiti dell’AZ Alkmaar all'AFAS Stadion, in una gara che si preannuncia importante per il percorso internazionale della squadra di Spalletti. Di fronte ci sarà una formazione olandese pronta a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà la Vecchia Signora. Riflettori puntati sulle scelte dei due allenatori (con Spalletti che potrà contare su un nuovo rinforzo) e sulle probabili formazioni, in attesa del fischio d’inizio.
Dove vedere AZ Alkmaar-Juventus
La sfida tra gli olandesi e i bianconeri è in programma per giovedì 5 novembre alle ore 21.00 all'AFAS Stadion di Alkmaar. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport 252 e su Sky Sport Uno e in streaming su NOW TV e SKY GO. In alternativa qui su Tuttosport la diretta testuale della partita.
Le probabili formazioni
AZ Alkmaar (4-2-3-1): De Busser; Dijkstra, Hoedt, Schouten, De Wit; Kwakman, P. Koopmeiners; Weslley Patati Pinto, Biskov, Daal; Meerdink. Allenatore: Echteld.
Juventus (3-5-2): Vicario; Bremer, Gatti, Lucumi; Kalulu, Koopmeiners, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Boga, Woltemade. Allenatore: Spalletti.
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