McKennie, Cabal, Celik: come stanno. E Spalletti integra tanti giovani: le ultime sull'allenamento Juve

La Juventus alza i giri del motore e mette nel mirino l'AZ Alkmaar. Dopo le fatiche del campionato, i bianconeri sono tornati in campo per preparare la trasferta europea, con Luciano Spalletti impegnato a dosare energie e recuperi in vista della prossima sfida di Europa League. La notizia più incoraggiante arriva da McKennie, tornato a lavorare con i compagni dopo l'affaticamento accusato contro il Napoli, ma il suo impego resta un punto interrogativo. La Vecchia Signora è già piena di giocatori assenti e non vuole correre altri rischi. Situazione da monitorare, invece, per Celik, impegnato in una seduta personalizzata su un campo attiguo. Non mancano anche i volti giovani: quattro ragazzi delle giovanili si sono aggregati al gruppo, tra cui Elimoghale, fresco di rinnovo contrattuale.

McKennie e Cabal ritrovano il gruppo, Celik lavora a parte La seduta è iniziata con un riscaldamento differenziato per McKennie e Cabal, che successivamente si sono aggregati regolarmente al resto della squadra. Segnali positivi soprattutto per lo statunitense, reduce dall'affaticamento accusato nella sfida contro il Napoli. Anche il colombiano aveva terminato la partita con qualche problema fisico, condizionato dai crampi: entrambi sono dunque tornati a lavorare con i compagni dopo una prima fase di lavoro individuale. Il gruppo ha svolto una partitella con le mani dove Spalletti ha chiesto molta intensità: "Spingilo, buttalo giù", ha urlato il tecnico. Celik, invece, ha svolto un programma personalizzato su un campo vicino a quello utilizzato dal resto della squadra.