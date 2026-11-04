Colombo per Fiorentina-Juve, i precedenti dal caso Gila a Berardi graziato. E al Var...
Per la Juve è tempo di pensare all'Europa League, ma intanto un occhio è anche sulla prossima gara di campionato contro la Fiorentina. Una partita ostica per tanti aspetti ma i bianconeri vogliono sicuramente dare continuità alla vittoria sul Napoli dell'ultimo turno e risalire la classifica. Intanto l'AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per l'undicesima giornata e per la formazione allenata da Spalletti c'è un fischietto con qualche episodio avverso contro la squadra torinese.
La designazione arbitrale di Fiorentina-Juventus
La Juve vuole proseguire e dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Napoli e affronterà la Fiorentina. Un campo sempre ostico, soprattutto per la rivalità. La sfida del Franchi, in programma domenica 8 novembre alle ore 20:45, sarà diretta da Andrea Colombo. Il fischietto di Como sarà affiancato dagli assistenti Baccini e Ceccon. Il quarto uomo sarà Maresca. Il Var Di Paolo, mentre l'Avar Meraviglia.
Colombo e i precedenti con la Juventus: il bilancio dei bianconeri
Sono dodici le occasioni in cui Andrea Colombo ha diretto una partita della Juventus, con un bilancio che racconta un sostanziale equilibrio tra risultati positivi e negativi. I bianconeri hanno conquistato sei vittorie, rimediando invece quattro sconfitte e due pareggi, entrambi arrivati contro la Roma con il punteggio di 1-1. L'ultimo ko risale alla sfida contro la Lazio, terminata 1-0 in favore dei biancocelesti. Numeri che non evidenziano una particolare tendenza negativa, ma che non bastano a cancellare le perplessità legate ad alcune direzioni arbitrali. A rendere ancora più delicata la designazione in vista di Fiorentina-Juventus sono soprattutto le notizie che hanno coinvolto, nei mesi scorsi, il direttore di gara. Il nome di Colombo, infatti, è comparso nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto sistema Rocchi, con riferimenti a presunte preferenze espresse dall'Inter nei confronti di alcuni arbitri.
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