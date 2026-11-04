Colombo per Fiorentina-Juve, i precedenti dal caso Gila a Berardi graziato. E al Var...

Per la Juve è tempo di pensare all'Europa League, ma intanto un occhio è anche sulla prossima gara di campionato contro la Fiorentina. Una partita ostica per tanti aspetti ma i bianconeri vogliono sicuramente dare continuità alla vittoria sul Napoli dell'ultimo turno e risalire la classifica. Intanto l'AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per l'undicesima giornata e per la formazione allenata da Spalletti c'è un fischietto con qualche episodio avverso contro la squadra torinese.

La designazione arbitrale di Fiorentina-Juventus La Juve vuole proseguire e dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Napoli e affronterà la Fiorentina. Un campo sempre ostico, soprattutto per la rivalità. La sfida del Franchi, in programma domenica 8 novembre alle ore 20:45, sarà diretta da Andrea Colombo. Il fischietto di Como sarà affiancato dagli assistenti Baccini e Ceccon. Il quarto uomo sarà Maresca. Il Var Di Paolo, mentre l'Avar Meraviglia.