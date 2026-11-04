La scarpa di Koop, Cambiaso amaro, Spalletti a Kelly: Juve-Napoli, i retroscena Bordocam
Un passo indietro per farne uno in avanti. La Juve archivia la vittoria col Napoli per pensare all'Europa League e alla sfida in trasfera contro l'Az Alkmaar. Ma Bordocam di Dazn racconta dettagli e retroscena proprio della sfida con gli azzurri difficile da captare dalla tv. Tanti momenti e situazioni che hanno permesso ai bianconeri di strappare tre punti importanti per il morale e la classifica.
Juve-Napoli e il siparietto Spalletti-Landucci
Una sfida che, alla vigilia, pendeva più a favore del Napoli visto il momento: la Juve reduce dal ko col Genoa e dal ritiro per ricompattarsi a fronte degli azzurri con quattro punti nelle ultime due giornate. Tutti presenti all'Allianz Stadium, compresi anche gli infortunati: Locatelli, Yildiz, Celik, Conceicao... Mentre Allegri (in tribuna poiché squalificato) ha dovuto rinunciare all'ultimo a Hojlund e Milinkovic Savic con Rrahmani non al meglio.
Poi è tempo del riscaldamento: Landucci segue la sua squadra al centro del campo mentre c'è una particolarità su Alajbegovic. Il classe 2007 prova la conclusione con il mancino dal limite proprio dalla posizione in cui nasce il gol, anche se nel pre il risultato non è lo stesso. Poi siparietto tra Spalletti e Landucci: "Quell'altro dov'é" dice il tecnico bianconero. "In tribuna" risponde il vice di Allegri che, a sua volta, riceve ancora risposta: "Dopo lo vengo a cercare".
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