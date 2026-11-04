La scarpa di Koop, Cambiaso amaro, Spalletti a Kelly: Juve-Napoli, i retroscena Bordocam

Un passo indietro per farne uno in avanti. La Juve archivia la vittoria col Napoli per pensare all'Europa League e alla sfida in trasfera contro l'Az Alkmaar. Ma Bordocam di Dazn racconta dettagli e retroscena proprio della sfida con gli azzurri difficile da captare dalla tv. Tanti momenti e situazioni che hanno permesso ai bianconeri di strappare tre punti importanti per il morale e la classifica.

Juve-Napoli e il siparietto Spalletti-Landucci Una sfida che, alla vigilia, pendeva più a favore del Napoli visto il momento: la Juve reduce dal ko col Genoa e dal ritiro per ricompattarsi a fronte degli azzurri con quattro punti nelle ultime due giornate. Tutti presenti all'Allianz Stadium, compresi anche gli infortunati: Locatelli, Yildiz, Celik, Conceicao... Mentre Allegri (in tribuna poiché squalificato) ha dovuto rinunciare all'ultimo a Hojlund e Milinkovic Savic con Rrahmani non al meglio.