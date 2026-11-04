Convocati Juve per l'Europa League contro l'AZ: la decisione di Spalletti su McKennie

Juventus in campo all'Afas Stadion di Alkmaar per la 4ª giornata di Europa League. Gli uomini di Luciano Spalletti si presentano all'appuntamento con l'Az - gara affidata al polacco Damian Sylwestrzak - dopo avere ritrovato il sorriso grazie al successo interno sul Napoli in campionato. I bianconeri sono ora chiamati a ritrovare i 3 punti dopo il pareggio interno con il Rennes, viziato dall'inspiegabile annullamento per fuorigioco della rete di Lucumì, che ha fatto seguito alle vittorie su Nec (5-0) e Celta Vigo (2-1). Nel mentre, il tecnico ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la formazione di Lee-Roy Echteld, che punterà invece alla terza vittoria consecutiva dopo il ko all'esordio con il Sunderland (1-0) e i successi su Beer Sheva (2-1) e Ararat Armenia (4-0). Mancherà all'appello Weston McKennie, tornato a disposizione di Spalletti ma non ancora del tutto riabilitato dall'affaticamento accusato durante la sfida contro il Napoli. Convocato l'azzurro Jeff Ekhator in sostituzione del lungodegente Manuel Locatelli (nessuna bocciatura per Edon Zhegrova che stando al regolamento non avrebbe potuto essere convocato in quanto formatosi in una federazione diversa dalla Figc). E ancora, risponderanno presente l'esterno Filippo Pagnucco - che conquistata l'attenzione del tecnico torna in panchina per sognare l'esordio con la prima squadra - il centrocampista Augusto Owusu - già battezzato alla 1ª giornata contro il Nec dove ha giocato 7 minuti - e gli attaccanti Destiny Elimoghale - fresco di rinnovo - e Antonio Merola - che il rinnovo lo ha invece festeggiato il luglio scorso - . Restano invece in infermeria Zeki Celik - che nell'ultima seduta ha seguito un programma personalizzato - Francisco Conceicao, Nico Gonzalez: tutti attesi dopo la sosta nazionali. Così anche gli altri lungodegenti Kenan Yildiz e Khephren Thuram. L'agenda di Spalletti mette poi in programma la trasferta al Franchi di domenica 8 novembre. Poi, la sfida col Venezia al rientro dalla sosta.