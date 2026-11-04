"Giocatori abituati a vedere allenatori cacciati": Spalletti incassa la fiducia Juve e avvisa tutti!

Giornata di vigilia per la Juventus , che domani sera sarà impegnata nella trasferta olandese contro l' AZ Alkmaar . I bianconeri scenderanno in campo nel match valido per il quarto turno di Europa League : dopo il pareggio con il Rennes , la squadra di Luciano Spalletti vuole riprendere la marcia. E proprio il tecnico toscano in sala stampa presenta la gara contro i biancorossi olandesi: al suo fianco Teun Koopmeiners , che sfida il suo passato e... suo fratello.

Comincia Koopmeiners a parlare in sala stampa: "Sfida con Peer? E' sempre molto più competitivo giocare tra fratelli, ma lui resta mio fratello. Domani sarà una partita bellissima. La mia maglia è popolare ora, quante ne ho portate per regalarne? Dodici!". Sulle caratteristiche sue e di Peer: "Tatticamente non lo so chi è più bravo: lui era più intelligente a scuola, questo sicuro. Non so in campo, vediamo domani chi è più intelligente...". Quanto lo ha cambiato Spalletti in questo anno insieme, e cosa pensa delle posizioni in cui lo ha provato: "Ho giocato in tanti ruoli nella mia carriera, non solo con il mister. Mi sento comodo nei vari ruoli, ma io so che sono un centrocampista e anche il mister lo ha detto a me. Ma se Spalletti ha bisogno di me in un altro ruolo sono a disposizione".

"A cosa dovremo stare attenti. Se segno..."

Koopmeiners ha vissuto tantissimi anni nell'AZ tra giovanili e prima squadra, quindi conosce la mentalità del club. A cosa la Juve domani dovrà fare particolarmente attenzione? "Stamattina ho parlato coi miei compagni: ho detto loro che l'AZ è una squadra che vuole giocare, anche quando noi pressiamo. Dobbiamo stare attenti: quando loro perdono la palla pressano subito, giocano con intensità". Un consiglio per la mamma, che ha detto che non può scegliere per chi tifare? "Ne abbiamo parlato molto nelle ultime settimane, credo lei non sia nervosa come invece il papà e il nonno. Penso lei non veda l'ora, ma non ho un consiglio per lei".

In caso di gol domani esulterà? "Quando segno non sono il tipo che esulta in modo molto particolare. Se domani dovessi segnare esulterò con rispetto per l'avversario, ma dipenderà anche dal risultato in quel momento". Peer e Teun stanno scrivendo un libro insieme: "E' un libro per bambini, si tratta della nostra storia: il periodo nell'accademy, da giovani, le avventure per la strada". Infine: "AZ fa sempre bene contro le italiane? Secondo me questo si spiega perché ha una filosofia di calcio con tanta intensità ed energia, con voglia di giocare anche sotto pressione. Richiede che tutti i giocatori siano in forma, ma non credo c'entri se di fronte c'è un'italiana o no: è una filosofia in generale, che c'è qui da anni".