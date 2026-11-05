Elimoghale, Owusu, Pagnucco e Merola: la meglio Juventus in mostra in Europa
Luciano Spalletti ha bisogno di tutti. Ma proprio tutti. E non esclude nemmeno che stasera all'Afas Stadion possa inserire qualche ragazzo proveniente dalla Next Gen, prestato momentaneamente alla prima squadra per sopperire all'emergenza infortuni. Tra questi spicca Augusto Owusu, l'unico ad aver già guadagnato un gettone in prima squadra: ha esordito in Europa League nei minuti finali contro il Nec e spera di ripetersi anche ad Alkmaar.
Il rinnovo e le offerte dalla B
In una settimana non banale per il centrocampista classe 2005: il ragazzo, infatti, ha appena trovato l'accordo per il rinnovo di contratto fino a giugno 2029. Un'intesa fortemente voluta dalla Juve, che lo considera un elemento della prima squadra a tutti gli effetti. Non è detto, poi, che sul mercato di gennaio la società non faccia dei precisi ragionamenti su Owusu: ha una fila di squadre di Serie B che potrebbero prenderlo in prestito e il club bianconero è disposto a valutare questa soluzione, rendendosi conto che il palcoscenico della Next Gen inizi a stargli un pelino stretto.
La chiamata di Milani
Augusto indossa la stessa casacca da una vita: la sua storia è iniziata dalla periferia nord di Torino, dal quartiere Barriera di Milano. Si mette in mostra nella scuola calcio del Centrocampo. E ci mette poco a farsi notare: Gigi Milani mette gli occhi per primo sul ragazzo e lo blocca, portandolo in tempi rapidi a Vinovo. Aveva appena 8 anni. Alla prima chiamata si presentò in monopattino: piedi per terra. La Juve chiama, Owusu risponde immediatamente. Stasera contro l'Az sogna un altro angolo di paradiso in campo internazionale.
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