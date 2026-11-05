Calciomercato Juve, l’altro Ibrahimovic gioca nell’AZ e Massara lo segue: il legame con Yildiz e Licina

La chiave è sempre la solita, alzare il livello attraverso il mercato, anche con lo scouting: «Ho fatto solo una scelta, con l’inserimento di Ricky Massara al fianco di Marco Ottolini. Stiamo creando una squadra scouting nuova che prima non c’era. Abbiamo bisogno di un progetto globale, è necessario migliorarsi », lo ha spiegato l’ad Carnevali martedì mattina all’ assemblea degli azionisti : c’è la volontà di tornare alle origini, di osservare i talenti da vicino e comprenderne ogni aspetto, guardare le persone negli occhi. Di fatto è ciò che succedere pure stasera, perché qualche talento c’è nell’Az Alkmaar e uno in particolare è nella lista di Massara e Ottolini già da diversi mesi: si tratta di Bendeguz Kovacs , attualmente il più grande talento ungherese e uno dei giovani più interessanti della Eredivise.

L'identikit di Kovacs

Classe 2007, come Kerim Alajbegovic, Kovacs è un attaccante dal grande impatto fisico: 1,99 di altezza, però anche ottima tecnica. Scontato ma pure inevitabile il paragone con Zlatan Ibrahimovic: per Bendeguz è l’idolo di quando era bambino, oltre che un modello a cui ispirarsi. Ma ora la massima aspirazione del centravanti ungherese è imporsi nell’Az, il club nel quale si è consacrato dopo aver mosso i primi passi nel Debrecen e dopo che l’Ajax lo aveva lasciato andare a parametro zero, nel 2025. Già in estate la Juventus si era mossa per valutare la fattibilità di un’operazione a titolo definitivo sfruttando il contratto in scadenza, però Kovacs ha poi rinnovato con l’Az fino al 2029 (con opzione per un altro anno) e l’affare è stato rimandato, anche se il nome dell’attaccante non è mai uscito dalla short list di Massara e Ottolini e può tornare di moda nei prossimi mesi.