Come ti cambio Cambiaso: la missione di Spalletti e l'alternativa quasi pronta
Non è l'ultimo treno, ma poco ci manca. Perché l'emergenza legata agli infortuni, una costante in casa Juve da inizio stagione, mette nelle condizioni diversi elementi di potersi sempre giocare una possibilità per riemergere. Nelle ultime settimane è successo a Teun Koopmeiners: a fine agosto in fondo alle gerarchie del centrocampo, ora titolare con merito e in netta ripresa rispetto alla versione pallidina dei mesi estivi. Un altro che spera di prendere la stessa direzione dell'olandese, magari proprio ad Alkmaar, è Andrea Cambiaso.
Andrea, periodo nero
Periodo nero quello dell'azzurro, che più nero non si può. Persino nelle vittorie, infatti, non è riuscito a trovare un minimo spazio di esaltazione: a Lecce ha fatto male in un contesto con pochi rischi corsi e con una Juve tornata dal Via del Mare con tre punti pesantissimi. Contro l'Az giocherà. Luciano Spalletti l'ha persino annunciato domenica scorsa subito dopo il successo col Napoli: per cercare di recuperarlo in ogni modo possibile, responsabilizzandolo e dandogli la dimostrazione di non aver perso ancora le speranze con lui. Può agire da terzino, da laterale a tutta fascia o persino da esterno offensivo: Lucio non ha ancora deciso con precisione in quale zona di campo collocarlo, ma certamente giocherà dall'inizio.
Meglio, di questi tempi, farlo in trasferta, lontano dai fischi assordanti dell'Allianz Stadium. La Juve cerca di ritagliargli un palcoscenico ovattato pur di riassaporare rapidamente almeno una parte del talento di Cambiaso. Si riparte, dunque, dall'Afas Stadion.
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