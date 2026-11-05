Come ti cambio Cambiaso: la missione di Spalletti e l'alternativa quasi pronta

Non è l'ultimo treno, ma poco ci manca. Perché l'emergenza legata agli infortuni, una costante in casa Juve da inizio stagione, mette nelle condizioni diversi elementi di potersi sempre giocare una possibilità per riemergere. Nelle ultime settimane è successo a Teun Koopmeiners: a fine agosto in fondo alle gerarchie del centrocampo, ora titolare con merito e in netta ripresa rispetto alla versione pallidina dei mesi estivi. Un altro che spera di prendere la stessa direzione dell'olandese, magari proprio ad Alkmaar, è Andrea Cambiaso.