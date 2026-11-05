I fratelli Koopmeiners protagonisti di AZ-Juve e di... un libro per bambini: "Ci piace mostrare come..."

Non è infrequente che due fratelli s’affrontino in una partita di calcio, soprattutto in campionato, mentre è molto più raro o meglio rarissimo che lo facciano in una competizione internazionale. Pio e Sebastiano Esposito si sono sfidati diverse volte in Serie A (come a suo tempo Pippo e Simone Inzaghi, Fabio e Paolo Cannavaro, Franco e Beppe Baresi o Sandro e Ferruccio Mazzola) mentre gli inglesi Jude e Jobe Bellingham hanno soltanto sfiorato l’incrocio diretto lo scorso anno nei quarti del Mondiale Club in Usa. In Real Madrid-Borussia Dortmund, il giovane Jobe non è potuto scendere in campo perché squalificato avendo rimediato un cartellino giallo (secondo in totale nel corso del torneo) nella partita precedente contro i messicani del Monterrey.

AZ-Juventus, la sfida europea tra i fratelli Koopmeiners Invece i fratelli olandesi Koopmeiners saranno avversari stasera all’AFAS Stadion di Alkmaar nella gara AZ-Juventus valida per il quarto turno della fase campionato d’Europa League. E ci saranno pure diversi “one-to-one” tra loro visto che entrambi, Peer il rossobianco e Teun il bianconero, giocano a centrocampo. Una sfida fratricida, come sul dirsi, di nome e di fatto. Cresciuti insieme nel vivaio dell’AZ fino ad approdare in prima squadra (Teun è nato nel 1998, Peer è del 2000), si sono già affrontati una volta. Accadde quattro anni fa in occasione di Atalanta-AZ, 29 dicembre 2022. Gli olandesi s’imposero 1-0 al Gewiss Stadium di Bergamo e il più giovane dei due esultò in famiglia sfottendo simpaticamente l’illustre primogenito. L’ex atalantino a sua volta ribattè alle prese in giro ricordandogli che si trattava soltanto di una partita amichevole, che Zapata aveva fallito un calcio di rigore e soprattutto che il contributo di Peer era stato irrilevante essendo entrato in campo a due minuti dalla fine per sostituire Reijnders...