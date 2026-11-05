Fuori un titolarissimo Juve contro l'Az Alkmaar: il motivo. E c'è un testa a testa in attacco

INVIATO AD ALKMAAR - Un solo, vero dubbio di formazione. Una sola incognita ad Alkmaar per Luciano Spalletti , che naturalmente ragiona anche in funzione della sfida contro la Fiorentina di domenica. La Serie A non aspetta più la Juve , per come si sono sviluppate le prime giornate. L' Europa League , invece, perdonerebbe un eventuale passo falso: tutti ragionamenti che, con sette infortunati e Zhegrova rimasto a Torino perché fuori dalla lista Uefa , vanno necessariamente fatti nella settimana prima della sosta. Il dubbio è davanti , al netto di un 3-4-2-1 che a seconda dei momenti della partita può cambiare rapidamente direzione: giocherà dall'inizio uno tra Kerim Alajbegovic e Jeremie Boga . Curiosamente i due elementi che hanno deciso la sfida contro il Napoli.

Il tridente in Europa League

Un piccolo vantaggio lo mantiene il bosniaco, per il quale è rientrato subito il problemino al ginocchio rimediato contro il Napoli. Il testa a testa con Boga è comunque serrato (il tecnico scioglierà la riserva solo questa mattina). Qualora a spuntarla dovesse essere l’ex Leverkusen, Boga avrà comunque modo di tenere fede alla sua nomea di “spaccapartite”. A Firenze, poi, è probabile che Spalletti rimescoli nuovamente le carte, magari premiando dal primo minuto proprio l’ivoriano, così da far rifiatare Alajbegovic che nelle ultime settimane ha giocato tantissimo. Sarà stuzzicante vedere all'opera nuovamente Kolo Muani, Woltemade e Alajbegovic. Si conterà anche su Jeff Ekhator, magari per uno spezzone di secondo tempo.