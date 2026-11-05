Calcioscommesse: Fagioli vittima di Ludwig tra minacce, ricatti e soldi. Cosa filtra dalle indagini
Nicolò Fagioli ha scontato la sua pena e ormai l'inchiesta sul calcioscommesse per lui è soltanto un brutto ricordo. Il centrocampista italiano ha lasciato la Juventus e ora gioca alla Fiorentina dove è un pilastro della squadra. Nel frattempo, però, secondo quanto riportato da Repubblica, la Procura di Roma continua a indagare sulla vicenda che ha coinvolto il 2001 e ha iscritto nel registro degli indagati il cantante e dj Ludovico Franchitti, in arte Ludwig.
Inchiesta calcioscommesse Fagioli: indagato Ludwig
Il cantante è accusato di aver contribuito a esercitare pressioni sull'ex centrocampista della Juventus, costringendolo a versare 40mila euro con la minaccia di compromettergli la carriera. La polizia nei giorni scorsi, su ordine di un decreto di perquisizione firmato dalle pm Daria Monsurrò e Silvia Sereni, ha quindi sequestrato il telefono dell'artista, alla ricerca di eventuali conversazioni incriminanti con Fagioli: riscontri nelle chat, nei movimenti bancari e nei dispositivi elettronici degli indagati con "l’obiettivo di ricostruire i passaggi del denaro e i rapporti tra chi gestiva le scommesse e chi avrebbe esercitato pressioni sul calciatore".
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