Calcioscommesse: Fagioli vittima di Ludwig tra minacce, ricatti e soldi. Cosa filtra dalle indagini

Nicolò Fagioli ha scontato la sua pena e ormai l'inchiesta sul calcioscommesse per lui è soltanto un brutto ricordo. Il centrocampista italiano ha lasciato la Juventus e ora gioca alla Fiorentina dove è un pilastro della squadra. Nel frattempo, però, secondo quanto riportato da Repubblica, la Procura di Roma continua a indagare sulla vicenda che ha coinvolto il 2001 e ha iscritto nel registro degli indagati il cantante e dj Ludovico Franchitti, in arte Ludwig.