Juve senza sonno ad Alkmaar, squadra svegliata 'di botto' nel cuore della notte: cosa è successo

INVIATO AD ALKMAAR - Sonno turbolento per la Juve in albergo ad Alkmaar. Nel cuore della notte squadra e staff tecnico sono stati svegliati da botti e fuochi d'artificio. Un disturbo certamente non abituale in Olanda, ma la presenza dei bianconeri ad Alkmaar (certamente favoriti per la sfida di Europa League di questa sera alle ore 21) ha scatenato i tifosi biancorossi.