Juve senza sonno ad Alkmaar, squadra svegliata 'di botto' nel cuore della notte: cosa è successo
INVIATO AD ALKMAAR - Sonno turbolento per la Juve in albergo ad Alkmaar. Nel cuore della notte squadra e staff tecnico sono stati svegliati da botti e fuochi d'artificio. Un disturbo certamente non abituale in Olanda, ma la presenza dei bianconeri ad Alkmaar (certamente favoriti per la sfida di Europa League di questa sera alle ore 21) ha scatenato i tifosi biancorossi.
Juventus a caccia di un'altra vittoria
Nottata complessa, dunque, per una Juve che contro la formazione guidata da Echteld cerca altri tre punti fondamentali per blindare le prime otto posizioni del girone unico. Quelle, cioè, che permetterebbero a Spalletti di saltare uno scomodissimo playoff a febbraio.
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