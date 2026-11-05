La Juve si allena alla vigilia dell’AZ Alkmaar: la partitella con le mani è uno show!Juventus

Juve senza sonno ad Alkmaar, squadra svegliata 'di botto' nel cuore della notte: cosa è successo

Nottata complessa per la formazione di Spalletti in vista dell'importante partita di Europa League
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Paolo PirisiPaolo Pirisi

Pubblicato il 05.11.2026, 10:48 (Aggiornato il 05.11.2026, 11:10)

1 min

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INVIATO AD ALKMAAR - Sonno turbolento per la Juve in albergo ad Alkmaar. Nel cuore della notte squadra e staff tecnico sono stati svegliati da botti e fuochi d'artificio. Un disturbo certamente non abituale in Olanda, ma la presenza dei bianconeri ad Alkmaar (certamente favoriti per la sfida di Europa League di questa sera alle ore 21) ha scatenato i tifosi biancorossi.

Juventus a caccia di un'altra vittoria

Nottata complessa, dunque, per una Juve che contro la formazione guidata da Echteld cerca altri tre punti fondamentali per blindare le prime otto posizioni del girone unico. Quelle, cioè, che permetterebbero a Spalletti di saltare uno scomodissimo playoff a febbraio.

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