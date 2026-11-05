AZ Alkmaar-Juve, diretta Europa League: formazioni e risultato in tempo reale. Le scelte di Spalletti

Dopo l' importante vittoria in Serie A contro il Napoli , la Juventus scende in campo in Europa League per sfidare l' AZ Alkmaar . La squadra di Spalletti è alla ricerca di un altro successo che permetterebbe di mettere una seria ipoteca sulla top 8 della League Phase e la qualificazione al turno successivo.

Juventus (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Lucumi, Kelly; Kalulu, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso; Alajbegovic, Kolo Muani; Woltemade. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Pinsoglio, Neto, Bremer, Douglas Luiz, Boga, Ekhator, Cabal, Owusu, Pagnucco, Elimoghale, Merola.

19:41

L'allenatore dell'AZ: "Calo autunnale? Sciocchezze"

La formazione olandese non vince in campionato da tre giornate e la paura è che stia attraversando una sorta di 'calo autunnale'. In conferenza stampa l'allenatore Echteld ha chiarito: "Credo siano sciocchezze: ogni partita fa storia a sé. Nelle sfide importanti contro Feyenoord, Twente e Ajax, il divario è stato minimo, ma gli episodi non hanno girato a nostro favore". QUI LA CONFERENZA.

19:31

Juve senza sonno ad Alkmaar

Sonno turbolento per la Juve in albergo ad Alkmaar. Nel cuore della notte squadra e staff tecnico sono stati svegliati da botti e fuochi d'artificio. Un disturbo certamente non abituale in Olanda, ma la presenza dei bianconeri ad Alkmaar (certamente favoriti per la sfida di Europa League di questa sera alle ore 21) ha scatenato i tifosi biancorossi.

19:21

La Juve stasera può sbagliare?

Intervenuto in diretta sul canale YouTube di Tuttosport, il direttore Vaciago ha parlato dell'importanza della partita contro l'AZ: "L'importante sarà vincere contro la Fiorentina? La Juve non può sbagliare neanche quella di questa sera, abbiate pazienza. Può sbagliare dal punto di vista della classifica, perché anche se sbagliasse non avrebbe compromesso la situazione. Ma se non vince, la critica e l'ambiente bianconero diventano vivibili?".

19:13

L'arbitro di AZ-Juve

A dirigere l'incontro tra Az e Juve sarà il polacco Damian Sylwestrzak (tutti i precedenti), coadiuvato dagli assistenti Adam Karasewicz e Bartosz Heinig con Lukasz Kuzma nella veste di quarto ufficiale. In sala Var opereranno invece Piotr Lasyk e l'assistente Tomasz Kwiatkowski. Classe 1992, Sylwestrzak è reduce dall'arbitraggio di Ferencvaros-Viktoria Plzen. .

19:09

Il commento di Vaciago

"Mi aspetto che la Juventus dia una risposta di continuità rispetto alla partita contro il Napoli - ha commentato il direttore di Tuttosport Guido Vaciago in live su Tuttosport -, soprattutto sul punto di vista dell'atteggiamento. Mi aspetto che la Juve vinca visto l'avversario: se ha battuto un Napoli in crisi, non vedo perché non dovrebbe farlo contro l'AZ. Il problema è l'atteggiamento. Deve trovare quella voglia e determinazione, che analizzando la partita ho trovato in Alajbegovic. Deve trovare quello spirito, quella determinazione, in un certo senso arroganza. Poi si parlerà di tattica e se volete a fine stagione anche di allenatore, ma deve crescere sulla voglia. Anche perché questa è la coppa che la Juve può provare a vincere".

19:05

Alla scoperta dell'AZ

Tra i canali e il profumo dei celebri formaggi che hanno reso Alkmaar una delle città simbolo dell'Olanda, la Juventus si prepara a una trasferta tutt'altro che banale. Ad attenderla non ci sarà soltanto un AZ affamato di gloria, ma anche una serie di storie tutte da raccontare: la famiglia Koopmeiners pronta a sfidarsi su fronti opposti, un giovane centravanti con il gol nel sangue, un figlio d'arte italiano e un precedente europeo che sorride ai bianconeri. Ecco l'analisi completa del prossimo avversario bianconero.

18:54

AZ Alkmaar-Juve in numeri