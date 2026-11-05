Europa League
giovedì 5 novembre 2026
AFAS Stadion
21:00
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AFAS Stadion
Arbitro Damian Sylwestrzak
Arbitro Damian Sylwestrzak
21:00
AZ Alkmaar-Juve, diretta Europa League: formazioni e risultato in tempo reale. Le scelte di Spalletti
Pubblicato il 05.11.2026, 18:00 (Aggiornato il 05.11.2026, 19:51)
7 min
Dopo l'importante vittoria in Serie A contro il Napoli, la Juventus scende in campo in Europa League per sfidare l'AZ Alkmaar. La squadra di Spalletti è alla ricerca di un altro successo che permetterebbe di mettere una seria ipoteca sulla top 8 della League Phase e la qualificazione al turno successivo.
19:49
Juve, la formazione ufficiale
Questi gli undici titolari scelti da Spalletti:
Juventus (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Lucumi, Kelly; Kalulu, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso; Alajbegovic, Kolo Muani; Woltemade. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Pinsoglio, Neto, Bremer, Douglas Luiz, Boga, Ekhator, Cabal, Owusu, Pagnucco, Elimoghale, Merola.
19:41
L'allenatore dell'AZ: "Calo autunnale? Sciocchezze"
La formazione olandese non vince in campionato da tre giornate e la paura è che stia attraversando una sorta di 'calo autunnale'. In conferenza stampa l'allenatore Echteld ha chiarito: "Credo siano sciocchezze: ogni partita fa storia a sé. Nelle sfide importanti contro Feyenoord, Twente e Ajax, il divario è stato minimo, ma gli episodi non hanno girato a nostro favore". QUI LA CONFERENZA.
19:31
Juve senza sonno ad Alkmaar
Sonno turbolento per la Juve in albergo ad Alkmaar. Nel cuore della notte squadra e staff tecnico sono stati svegliati da botti e fuochi d'artificio. Un disturbo certamente non abituale in Olanda, ma la presenza dei bianconeri ad Alkmaar (certamente favoriti per la sfida di Europa League di questa sera alle ore 21) ha scatenato i tifosi biancorossi.
19:21
La Juve stasera può sbagliare?
Intervenuto in diretta sul canale YouTube di Tuttosport, il direttore Vaciago ha parlato dell'importanza della partita contro l'AZ: "L'importante sarà vincere contro la Fiorentina? La Juve non può sbagliare neanche quella di questa sera, abbiate pazienza. Può sbagliare dal punto di vista della classifica, perché anche se sbagliasse non avrebbe compromesso la situazione. Ma se non vince, la critica e l'ambiente bianconero diventano vivibili?".
19:13
L'arbitro di AZ-Juve
A dirigere l'incontro tra Az e Juve sarà il polacco Damian Sylwestrzak (tutti i precedenti), coadiuvato dagli assistenti Adam Karasewicz e Bartosz Heinig con Lukasz Kuzma nella veste di quarto ufficiale. In sala Var opereranno invece Piotr Lasyk e l'assistente Tomasz Kwiatkowski. Classe 1992, Sylwestrzak è reduce dall'arbitraggio di Ferencvaros-Viktoria Plzen. .
19:09
Il commento di Vaciago
"Mi aspetto che la Juventus dia una risposta di continuità rispetto alla partita contro il Napoli - ha commentato il direttore di Tuttosport Guido Vaciago in live su Tuttosport -, soprattutto sul punto di vista dell'atteggiamento. Mi aspetto che la Juve vinca visto l'avversario: se ha battuto un Napoli in crisi, non vedo perché non dovrebbe farlo contro l'AZ. Il problema è l'atteggiamento. Deve trovare quella voglia e determinazione, che analizzando la partita ho trovato in Alajbegovic. Deve trovare quello spirito, quella determinazione, in un certo senso arroganza. Poi si parlerà di tattica e se volete a fine stagione anche di allenatore, ma deve crescere sulla voglia. Anche perché questa è la coppa che la Juve può provare a vincere".
19:05
Alla scoperta dell'AZ
Tra i canali e il profumo dei celebri formaggi che hanno reso Alkmaar una delle città simbolo dell'Olanda, la Juventus si prepara a una trasferta tutt'altro che banale. Ad attenderla non ci sarà soltanto un AZ affamato di gloria, ma anche una serie di storie tutte da raccontare: la famiglia Koopmeiners pronta a sfidarsi su fronti opposti, un giovane centravanti con il gol nel sangue, un figlio d'arte italiano e un precedente europeo che sorride ai bianconeri. Ecco l'analisi completa del prossimo avversario bianconero.
18:54
AZ Alkmaar-Juve in numeri
18:46
Koopmeiners lancia la sfida al fratello
Teun Koopmeiners, sfida il suo passato e... suo fratello. Anche per questo motivo e per la conoscenza dell'ambiente olandese, ha preso parte alla conferenza stampa affianco a Spalletti. Il centrocampista della Juve ha lanciato la sfida in famiglia: "Tatticamente non lo so chi è più bravo: lui era più intelligente a scuola, questo sicuro. Non so in campo, vediamo domani chi è più intelligente...". QUI TUTTA LA CONFERENZA.
18:37
Come si è allenata la Juve
18:27
La conferenza di Spalletti
Il tecnico bianconero ha presentato la sfida in conferenza stampa, parlando del suo momento e della fiducia da parte dei giocatori. Poi Spalletti ha toccato anche altri temi come il rapporto con la dirigenza, il carro Kolo Muani, l'elogio a Koopmeiners e ovviamente l'analisi sulla partita contro l'AZ Alkmaar. QUI LA CONFERENZA INTEGRALE.
18:15
Juve, i convocati contro l'AZ Alkmaar
La grande novità tra i convocati della Juve è sicuramente la presenza di Ekhator, che ha sostituito Locatelli nella lista UEFA. Un'ottima alternativa per Spalletti, con l'italiano che cerca ancora l'esordio stagionale a causa di infortuni che ne hanno frenato l'inserimento. Gli indisponibili sono ancora tanti e solo nelle ultime ore, il tecnico bianconero ha deciso cosa fare con McKennie, dopo l'affaticamento muscolare post Napoli. QUI TUTTI I CONVOCATI E LA SCELTA SULL'AMERICANO.
18:05
Le probabili formazioni
Queste le possibili scelte dei due allenatori:
AZ Alkmaar (4-2-3-1): De Busser; Dijkstra, Hoedt, Schouten, De Wit; Kwakman, P. Koopmeiners; Weslley Patati Pinto, Biskov, Daal; Meerdink. Allenatore: Echteld.
Juventus (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso; Kolo Muani, Boga; Woltemade. Allenatore: Spalletti.
18:00
Dove vedere AZ Alkmaar-Juve
La sfida tra gli olandesi e i bianconeri è in programma per giovedì 5 novembre alle ore 21.00 all'AFAS Stadion di Alkmaar. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport 252 e su Sky Sport Uno e in streaming su NOW TV e SKY GO. In alternativa qui su Tuttosport la diretta testuale della partita. QUI TUTTE LE INFO.
AFAS Stadion - Alkmaar
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