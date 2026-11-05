Durmisi: "Sogno di farlo con la Juve. Idolo Messi, identikit Suarez". E la chiamata di Spalletti…

Tutto è iniziato in Slovenia, tra tanti sport, il primo gol segnato sotto la pioggia e un sogno cresciuto passo dopo passo insieme al fratello Dajan. Oggi Arman Durmisi, attaccante classe 2008 della Juventus Next Gen , sta vivendo una nuova fase del suo percorso: l'impatto con il calcio professionistico, le sfide della Serie C e la possibilità di respirare da vicino l'atmosfera della Prima Squadra. Dalla famiglia, punto di riferimento fondamentale, all'ammirazione per Messi, Suarez e Ibrahimovic, fino alle emozioni della tournée in Cina e Australia al fianco dei campioni bianconeri: il giovane talento siè raccontato in una nuova puntata di "We Are Youth | Il talento del mese", l'appuntamento della Juventus dedicato ai protagonisti del settore giovanile.

Tanti sport e il primo gol sotto la pioggia

«Ho iniziato a giocare a calcio da piccolissimo. Facevo tanti sport: giocavo anche a pallavolo, pallamano e pallacanestro, ma alla fine il calcio è quello che mi è piaciuto più di tutti. Non mi viene in mente la primissima volta che ho toccato un pallone, ma il mio primo ricordo nitido è una partita in cui ero piccolissimo: pioveva e ho fatto il mio primo gol. Ed ero felicissimo dopo quella giornata, è stato davvero un bel ricordo. Da piccolo ho fatto un po' tutti i ruoli, ma quando ho segnato quel primo gol ho capito subito che quello era il mio posto» - ha raccontato Durmisi.