Alajbegovic "shock temporale" e il mercato Juve "nucleo italiano": parlano Massara e Spalletti

Spalletti: "Alajbegovic ha shock temporale"

Spalletti inizia parlando a Sky delle scelte compresa quella di confermare Alajbegovic nell'undici titolare, nonostante fosse uscito claudicante contro il Napoli: "Gli si è tolto un quarto d'ora durante la partita e non è che abbia creato una fatica enorme che non gli possa consetire di giocare dall'inizio stasera. È uno che si relaziona molto bene con la squadra e sa palleggiare, entrare del campo e che ha questo shock temporale. Nell'ultima partita lo ha fatto vedere perché da zero ti tira fuori la qualità altissima. Poi c'è ugualmente la possibilità di cambiare in funzione della gara di Firenze". Sugli infortunati e la continuità di prestazione: "Stasera abbiamo cambiato quattro calciatori. Quello che diventa fondamentale è fare delle prestazioni come abbiam fatto col Napoli. Quando fai queste gare ci sono segnali netti, chiari e l'importante non è individuarli perché poi è facile, tutti vanno a riconoscere gli episodi, ma è proprio il riconoscerne la forza di quegli episodi e momenti lì. Questi vanno riproposti con più forza affinché diventino una mentalità sennò poi ritorni subito dov'eri. Quello diventa la possibilità di crescita vera".