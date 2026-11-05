"Ci ridevate in faccia, il NEC ha 7 punti": Alkmaar-Juve, Spalletti non le manda a dire in diretta

Vittoria fondamentale nel cammino in Europa League per la Juventus. I bianconeri si impongono sul campo dell'Az Alkmaar con le reti nella prima frazione di Koopmeiners e Kolo Muani, quello di Meerdink non basta agli olandesi. La formazione allenata da Spalletti dà continuità al successo contro il Napoli e lo fa con una prestazione convincente con il brivido finale e un calo fisico che ha rischiato di compromettere tutto. Lo stesso allenatore nel post gara analizza la prova della sua squadra e si toglie anche qualche sassolino: "Ci ridevate in faccia, il NEC ha 7 punti...".

Spalletti: "Sono soddisfattissimo, se fosse durata altri cinque minuti..." Spalletti a Sky nel post partita: "Sono soddisfattissimo perchè hanno fatto una partita seria contro una squadra forte. Torno a ridire del NEC perché voi ci ridevate in faccia quando vi si diceva che era una squadra tosta, hanno sette punti... Quindi c'è da rivedere qualcosa sotto l'aspetto della considerazione, dell'umiltà e di dare il giusto valore agli altri senza mettere pressione alla nostra squadra. Quando si vince una partita è perché gli altri sono deboli, si vince una partita seria e ci sono sempre dei ma...".